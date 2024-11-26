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Можно ли вспомнить потерянные воспоминания

1:49
Наука

Вопрос о возможности восстановления подавленных воспоминаний остаётся спорным в психологии. В конце XX века интерес к этой теме достиг пика, когда многие люди утверждали, что в ходе терапии вспоминали ранее подавленные эпизоды жестокого обращения в детстве.

На приёме у психолога
Фото: Freepik by freepik, PDM
На приёме у психолога

Однако дальнейшие расследования доказали ложность большинства таких воспоминаний, что вызвало сомнения в самой концепции подавления памяти.

Исследования показывают, что забывание — это естественный процесс, связанный с особенностями работы памяти. Некоторые события забываются, если они редко вспоминаются, либо намеренно блокируются.

Однако травматические переживания, как правило, запоминаются лучше из-за их эмоциональной значимости. Спонтанное возвращение воспоминаний возможно, особенно под воздействием раздражителей, таких как запахи или звуки, но такие воспоминания редко бывают точными.

Методы, популярные в 1980-х годах, направленные на восстановление памяти, включая гипноз и упражнения с управляемыми образами, часто приводили к созданию ложных воспоминаний.

Люди склонны воспринимать внушённые образы как реальные события, особенно если используются подсказки или предполагается наличие травмы. Примером служат исследования, где участники "вспоминали" фальшивые события после просмотра поддельных фотографий.

Считается, что память гибка и подвержена искажениям. Люди могут вспоминать отдельные фрагменты и добавлять к ним детали позже. Подобная пластичность памяти подчёркивает важность критического подхода к восстановленным воспоминаниям и необходимости избегать методов, которые могут искусственно влиять на сознание.

 

Уточнения

Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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