На дне океана нашли бурлящий источник газа

В проливе Верде у берегов Филиппин обнаружен уникальный подводный источник углекислого газа, названный Сода-Спрингс. Это активное жерло вулкана выделяет газ через трещины на морском дне, создавая повышенные концентрации углекислого газа, достигающие 95 000 частей на миллион.
Исследование этого района показало, что вулканическая активность может длиться десятилетиями или тысячелетиями, влияя на состав морской воды и близлежащие экосистемы.
Коралловые рифы в районе Сода-Спрингс продолжают процветать, несмотря на высокую кислотность и содержание углекислого газа. Это делает регион идеальной лабораторией для изучения того, как рифовые экосистемы могут адаптироваться к изменению климата и повышению уровня углекислого газа.
Повышенная кислотность воды вблизи источника снижает pH, что позволяет понять влияние подобных условий на морские организмы.
Исследование также выявило, что грунтовые воды с суши попадают в океан через скрытые проходы, изменяя состав морской воды. Эти потоки могут не только повлиять на эволюцию экосистемы, но и внести загрязняющие вещества с суши, что особенно актуально для регионов с развивающейся инфраструктурой.
Механизмы адаптации местных рифов к подобным условиям пока остаются загадкой. Исследователи подчёркивают важность изучения таких малоизученных регионов, поскольку они дают уникальное представление о взаимодействии природных и антропогенных факторов.
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