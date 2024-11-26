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На дне океана нашли бурлящий источник газа

1:41
Наука

В проливе Верде у берегов Филиппин обнаружен уникальный подводный источник углекислого газа, названный Сода-Спрингс. Это активное жерло вулкана выделяет газ через трещины на морском дне, создавая повышенные концентрации углекислого газа, достигающие 95 000 частей на миллион.

Морское дно
Фото: nps.gov by National Park Service, PDM
Морское дно

Исследование этого района показало, что вулканическая активность может длиться десятилетиями или тысячелетиями, влияя на состав морской воды и близлежащие экосистемы.

Коралловые рифы в районе Сода-Спрингс продолжают процветать, несмотря на высокую кислотность и содержание углекислого газа. Это делает регион идеальной лабораторией для изучения того, как рифовые экосистемы могут адаптироваться к изменению климата и повышению уровня углекислого газа.

Повышенная кислотность воды вблизи источника снижает pH, что позволяет понять влияние подобных условий на морские организмы.

Исследование также выявило, что грунтовые воды с суши попадают в океан через скрытые проходы, изменяя состав морской воды. Эти потоки могут не только повлиять на эволюцию экосистемы, но и внести загрязняющие вещества с суши, что особенно актуально для регионов с развивающейся инфраструктурой.

Механизмы адаптации местных рифов к подобным условиям пока остаются загадкой. Исследователи подчёркивают важность изучения таких малоизученных регионов, поскольку они дают уникальное представление о взаимодействии природных и антропогенных факторов.

Уточнения

Океани́ческое (морско́е) дно — поверхность литосферной плиты, которая покрыта водами Мирового океана.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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