На дне океана нашли бурлящий источник газа

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

В проливе Верде у берегов Филиппин обнаружен уникальный подводный источник углекислого газа, названный Сода-Спрингс. Это активное жерло вулкана выделяет газ через трещины на морском дне, создавая повышенные концентрации углекислого газа, достигающие 95 000 частей на миллион.

Фото: nps.gov by National Park Service, PDM Морское дно

Исследование этого района показало, что вулканическая активность может длиться десятилетиями или тысячелетиями, влияя на состав морской воды и близлежащие экосистемы.

Коралловые рифы в районе Сода-Спрингс продолжают процветать, несмотря на высокую кислотность и содержание углекислого газа. Это делает регион идеальной лабораторией для изучения того, как рифовые экосистемы могут адаптироваться к изменению климата и повышению уровня углекислого газа.

Повышенная кислотность воды вблизи источника снижает pH, что позволяет понять влияние подобных условий на морские организмы.

Исследование также выявило, что грунтовые воды с суши попадают в океан через скрытые проходы, изменяя состав морской воды. Эти потоки могут не только повлиять на эволюцию экосистемы, но и внести загрязняющие вещества с суши, что особенно актуально для регионов с развивающейся инфраструктурой.

Механизмы адаптации местных рифов к подобным условиям пока остаются загадкой. Исследователи подчёркивают важность изучения таких малоизученных регионов, поскольку они дают уникальное представление о взаимодействии природных и антропогенных факторов.

Уточнения

Океани́ческое (морско́е) дно — поверхность литосферной плиты, которая покрыта водами Мирового океана.

