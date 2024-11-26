Когда в Антарктиде росли тропические леса

Ископаемые следы тропических лесов были найдены подо льдом Западной Антарктиды, что указывает на необычно тёплый климат этого региона около 90 миллионов лет назад. Исследования показали, что в середине мелового периода здесь существовали густые болотистые леса, напоминающие современные леса Новой Зеландии.
Открытие стало возможным благодаря анализу кернов осадочных пород, собранных в 2017 году возле ледника Пайн-Айленд.
В образцах были обнаружены пыльца, споры и древние корни растений. Анализ этих данных позволил реконструировать климат тех времён. Среднегодовая температура воздуха составляла около 12 °C, а летом поднималась до 19 °C. Даже вода в реках и болотах достигала 20 °C. Уровень осадков соответствовал современным показателям в Уэльсе.
Удивительно, что такой климат существовал при четырёхмесячной полярной ночи, когда солнечного света не было. Причиной стали высокие концентрации углекислого газа в атмосфере, которые, согласно расчётам, превышали 1100-1600 частей на миллион. Эти показатели существенно выше предыдущих оценок, что подчёркивает роль парниковых газов в формировании климата.
Находка подтверждает, насколько чувствительна планета к изменениям концентрации углекислого газа. Также подчёркивается значение современных ледяных щитов, которые сейчас выполняют функцию естественного регулятора температуры Земли.
Тропический лес — лес, распространённый в тропическом, экваториальном и субэкваториальном поясах между 25° с. ш. и 30° ю. ш.
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