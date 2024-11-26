Когда в Антарктиде росли тропические леса

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Ископаемые следы тропических лесов были найдены подо льдом Западной Антарктиды, что указывает на необычно тёплый климат этого региона около 90 миллионов лет назад. Исследования показали, что в середине мелового периода здесь существовали густые болотистые леса, напоминающие современные леса Новой Зеландии.

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Открытие стало возможным благодаря анализу кернов осадочных пород, собранных в 2017 году возле ледника Пайн-Айленд.

В образцах были обнаружены пыльца, споры и древние корни растений. Анализ этих данных позволил реконструировать климат тех времён. Среднегодовая температура воздуха составляла около 12 °C, а летом поднималась до 19 °C. Даже вода в реках и болотах достигала 20 °C. Уровень осадков соответствовал современным показателям в Уэльсе.

Удивительно, что такой климат существовал при четырёхмесячной полярной ночи, когда солнечного света не было. Причиной стали высокие концентрации углекислого газа в атмосфере, которые, согласно расчётам, превышали 1100-1600 частей на миллион. Эти показатели существенно выше предыдущих оценок, что подчёркивает роль парниковых газов в формировании климата.

Находка подтверждает, насколько чувствительна планета к изменениям концентрации углекислого газа. Также подчёркивается значение современных ледяных щитов, которые сейчас выполняют функцию естественного регулятора температуры Земли.

Уточнения

Тропический лес — лес, распространённый в тропическом, экваториальном и субэкваториальном поясах между 25° с. ш. и 30° ю. ш.

