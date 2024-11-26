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Астрономы раскрыли шокирующую правду об исчезнувшей экзопланете

1:48
Наука

В 2004 году на небе появилась загадочная точка света, которую удалось зафиксировать с помощью космического телескопа "Хаббл". Этот объект, получивший название Фомальгаут b, считался одной из первых экзопланет, обнаруженных в видимом свете. Однако к 2014 году точка исчезла, оставив астрономов в недоумении.

Микробы на обед: еда из астероидов — реальность космических миссий
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ESO_-_87_Sylvia-2_(by).jpg
Микробы на обед: еда из астероидов — реальность космических миссий

Недавние исследования показали, что объект, наблюдавшийся десятилетие назад, мог быть не планетой, а огромным облаком пыли, возникшим в результате столкновения двух ледяных астероидов. Эти события происходят крайне редко, и наблюдать их удаётся в исключительных случаях.

Учёные предполагают, что столкновение случилось в кольце обломков, схожем с поясом Койпера в нашей Солнечной системе. На момент обнаружения облако ещё сохраняло плотность и отражало свет, что создавало иллюзию экзопланеты.

К 2014 году облако стало слишком разреженным и большим, чтобы его можно было увидеть в видимом свете. Анализ архивных данных и компьютерное моделирование подтвердили, что столкновение ледяных тел диаметром около 200 километров могло вызвать подобный феномен.

Этот случай также объясняет аномальные свойства объекта, который был слишком холодным и ярким для экзопланеты.

Облако обломков сейчас значительно расширилось и его размеры уже превышают орбиту Земли вокруг Солнца. Частицы внутри облака настолько малы, что их невозможно обнаружить существующими телескопами. Исследование этой звёздной системы продолжается, чтобы окончательно подтвердить гипотезу.

 

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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