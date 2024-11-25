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Стало известно, насколько быстро электронные сигареты повреждают сосуды

1:36
Наука

Ученые из Университета медицинских наук Арканзаса выявили, что вдыхание пара электронных сигарет, независимо от наличия никотина, вызывает быстрое снижение уровня кислорода в крови. Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Вейп
Фото: Pexels by Renz Macorol, PDM
Вейп

В эксперименте приняли участие 31 здоровый курильщик и пользователь вейпов в возрасте от 21 до 49 лет. Испытуемые подвергались воздействию табачного дыма, а также пара электронных сигарет с никотином и без. Для анализа воздействия проводилось МРТ-сканирование, измерявшее скорость кровотока в мозге и бедренной артерии, которая снабжает нижнюю часть тела насыщенной кислородом кровью.

Дополнительно использовались манжеты для временного ограничения кровотока, чтобы оценить изменения в насыщении крови кислородом после восстановления кровотока.

Результаты показали, что как никотиновый, так и безникотиновый пар приводят к значительному снижению скорости кровотока в поверхностной бедренной артерии и моментально уменьшают насыщение крови кислородом. Даже одноразовое использование электронной сигареты вызывает изменения, которые отражаются на состоянии сосудов.

Ученые предупредили, что длительное и регулярное воздействие паров может повышать риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Они подчеркнули важность изучения долгосрочных последствий использования электронных сигарет для здоровья.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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