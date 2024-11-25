Земные микробы прижились на грунте с астероида Рюгу

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Исследование британских учёных из Имперского колледжа Лондона, опубликованное в журнале Meteoritics & Planetary Science (MPS), продемонстрировало, что пробы грунта с астероида Рюгу, доставленные миссией Hayabusa 2, подверглись загрязнению земными микроорганизмами, несмотря на строгие меры предосторожности. Это открытие подчёркивает сложность обеспечения абсолютной стерильности при работе с космическими образцами.

Фото: noirlab.edu by NOIRLab, CC BY 4.0 Астероид

Примером является частица A0180 размером 1×0,8 мм, собранная с поверхности астероида. Для предотвращения загрязнения пробы хранили в герметичной камере, а открытие контейнера производилось в азотной среде в комнате с высоким уровнем чистоты (класс ИСО 4). До анализа частица подвергалась нанорентгеновской томографии и была залита эпоксидной смолой для последующего исследования с помощью электронной микроскопии.

Однако, несмотря на эти меры, учёные обнаружили стержневидные и нитевидные структуры, которые идентифицировали как земные микроорганизмы. Их появление связано с этапами подготовки образцов на Земле, а не с изначальным присутствием на астероиде.

Этот случай подчёркивает важность и сложность защиты космических образцов от земного загрязнения и имеет значение для гипотезы панспермии, которая предполагает возможность переноса микроорганизмов между небесными телами на кометах и астероидах. Исследование также заставляет задуматься о потенциальной "колонизации" Луны и Марса земными микроорганизмами, которые могли быть перенесены на эти планеты в ходе космических миссий.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

