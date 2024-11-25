Кофеин уменьшает тягу и удовольствие от спиртного

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Кофеин может стать основой для разработки новых препаратов против алкоголизма. Учёные обнаружили, что кофе способно противодействовать эффектам алкоголя на организм, снижая риск зависимости. Эти результаты были опубликованы в журнале Translational Psychiatry, сообщает "Царьград".

Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain кофейные зерна, чашечка кофе

Исследование проводилось на лабораторных грызунах, которых разделили на три группы. Первая группа получала только алкоголь, вторая — комбинацию алкоголя и кофеина, а третьей вводили препараты, блокирующие определённые рецепторы мозга.

Результаты эксперимента показали, что кофеин препятствует выработке веществ, которые обычно появляются в мозге под влиянием спиртного. Это открытие позволяет рассматривать кофеин как потенциальное средство профилактики и лечения алкогольной зависимости.

Кроме того, учёные изучили взаимодействие алкоголя и кофеина с дофаминовой системой мозга. Алкоголь вызывает активную выработку дофамина, известного как гормон удовольствия, что способствует формированию зависимости. Кофеин, в свою очередь, блокирует определённые рецепторы, тем самым уменьшая удовольствие, получаемое от употребления алкоголя.

Уточнения

Дофами́н (допами́н, DA) — гормон и нейромедиатор.



Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

