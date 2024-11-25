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Кофеин уменьшает тягу и удовольствие от спиртного

1:17
Наука

Кофеин может стать основой для разработки новых препаратов против алкоголизма. Учёные обнаружили, что кофе способно противодействовать эффектам алкоголя на организм, снижая риск зависимости. Эти результаты были опубликованы в журнале Translational Psychiatry, сообщает "Царьград".

кофейные зерна, чашечка кофе
Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain
кофейные зерна, чашечка кофе

Исследование проводилось на лабораторных грызунах, которых разделили на три группы. Первая группа получала только алкоголь, вторая — комбинацию алкоголя и кофеина, а третьей вводили препараты, блокирующие определённые рецепторы мозга.

Результаты эксперимента показали, что кофеин препятствует выработке веществ, которые обычно появляются в мозге под влиянием спиртного. Это открытие позволяет рассматривать кофеин как потенциальное средство профилактики и лечения алкогольной зависимости.

Кроме того, учёные изучили взаимодействие алкоголя и кофеина с дофаминовой системой мозга. Алкоголь вызывает активную выработку дофамина, известного как гормон удовольствия, что способствует формированию зависимости. Кофеин, в свою очередь, блокирует определённые рецепторы, тем самым уменьшая удовольствие, получаемое от употребления алкоголя.

Уточнения

Дофами́н (допами́н, DA) — гормон и нейромедиатор.

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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