Кофеин уменьшает тягу и удовольствие от спиртного

Кофеин может стать основой для разработки новых препаратов против алкоголизма. Учёные обнаружили, что кофе способно противодействовать эффектам алкоголя на организм, снижая риск зависимости. Эти результаты были опубликованы в журнале Translational Psychiatry, сообщает "Царьград".
Исследование проводилось на лабораторных грызунах, которых разделили на три группы. Первая группа получала только алкоголь, вторая — комбинацию алкоголя и кофеина, а третьей вводили препараты, блокирующие определённые рецепторы мозга.
Результаты эксперимента показали, что кофеин препятствует выработке веществ, которые обычно появляются в мозге под влиянием спиртного. Это открытие позволяет рассматривать кофеин как потенциальное средство профилактики и лечения алкогольной зависимости.
Кроме того, учёные изучили взаимодействие алкоголя и кофеина с дофаминовой системой мозга. Алкоголь вызывает активную выработку дофамина, известного как гормон удовольствия, что способствует формированию зависимости. Кофеин, в свою очередь, блокирует определённые рецепторы, тем самым уменьшая удовольствие, получаемое от употребления алкоголя.
Дофами́н (допами́н, DA) — гормон и нейромедиатор.
Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы.
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