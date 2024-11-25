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Последствия глобального потепления для природы и здоровья

2:09
Наука

Глобальное потепление — это одна из наиболее актуальных тем современности. В интервью ИА RuNews24. ru климатолог Арсений Юрганов подробно объяснил суть этого явления и его последствия.

глобальное потепление
Фото: Wikimedia Commons by NASA Goddard Space Flight Center, This file, CC BY 2.0
глобальное потепление

По словам эксперта, глобальное потепление представляет собой постепенное увеличение средней температуры поверхности Земли и атмосферы, вызванное ростом концентрации парниковых газов. Эти изменения приводят к таянию ледников, подъёму уровня мирового океана и заметным климатическим изменениям.

"Сжигание ископаемого топлива, вырубка лесов, промышленность и сельское хозяйство — это основные факторы, влияющие на усиление парникового эффекта. Мы уже живём в реальности, где глобальное потепление стало фактом", — отметил Юрганов.

За последние сто лет средняя температура на планете увеличилась на 1,1 °C. Этот рост, по словам климатолога, уже оказывает серьёзное влияние на природу и людей. Ледники тают, уровень океана растёт, а экстремальные погодные явления — засухи, ураганы и наводнения — происходят всё чаще.

Особое внимание эксперт уделил антропогенному фактору. Деятельность человека остаётся ключевой причиной изменения климата. Увеличение выбросов углекислого газа из-за сжигания топлива, массовая вырубка лесов и аграрные процессы создают замкнутый круг, где всё больше тепла задерживается в атмосфере.

"Последствия глобального потепления затрагивают не только природу, но и здоровье людей. Повышение температуры и влажности может увеличить заболеваемость, связанное с экстремальными климатическими условиями", — добавил он.

Климатолог подчеркнул, что ситуация требует безотлагательных мер. "Планете нужно наше внимание. Каждый из нас может внести вклад, чтобы замедлить процесс потепления. Только общими усилиями можно избежать природного апокалипсиса", — заключил эксперт.

Уточнения

Антропогенные факторы (от др.-греч. ἄνθρωπος — человек, γένεσις — происхождение, лат. factor — дело) — экологические факторы, обусловленные различными формами влияния деятельности человека на природу.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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