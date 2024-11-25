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Создан новый подход к лечению хронической боли в животе

2:12
Наука

Исследователи из Венского университета создали новый класс пероральных пептидных лекарственных средств для терапии хронической абдоминальной боли. Эти препараты действуют на основе окситоцина, способного снижать болевые ощущения. Итоги работы были опубликованы в журнале Angewandte Chemie (AngeChem), сообщает Газета.Ru.

Боль в животе
Фото: Freepik by benzoix, PDM
Боль в животе

По утверждению учёных, боли часто ассоциируются с синдромом раздраженного кишечника (СРК) и воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК), которые затрагивают жизни миллионов людей по всему миру.

Современные средства, применяемые для лечения хронической абдоминальной боли, зачастую основаны на опиоидах. Хотя такие препараты демонстрируют высокую эффективность, они также сопряжены с серьезными побочными эффектами, включая риск зависимости, тошноту и запоры. К тому же, опиоиды оказывают влияние на центральную нервную систему, что может приводить к усталости и сонливости.

Новая терапевтическая стратегия сосредоточена на рецепторах окситоцина в кишечнике. Окситоцин, известный как "гормон любви" благодаря своей ключевой роли в социальных взаимодействиях, также может оказывать влияние на восприятие болевых ощущений.

Когда пептидный гормон окситоцин взаимодействует с соответствующими рецепторами, он инициирует сигнал, который способствует уменьшению болевых ощущений в кишечнике. Этот эффект является узкоспецифичным для данного органа, что снижает вероятность появления побочных реакций благодаря отсутствию системного воздействия.

Важно отметить, что окситоцин нельзя принимать внутрь, так как он быстро разлагается в желудочно-кишечном тракте. Учитывая эту особенность, ученые разработали новое соединение окситоцина, которое сохраняет стабильность в кишечной среде. Это инновационное решение выделяет данный препарат среди других пептидных лекарств, таких как инсулин и его аналоги, например, Оземпик, которые требуют инъекционного введения.

Уточнения

Окситоцин — нейропептид и пептидный гормон паравентрикулярного и супраоптического ядер гипоталамуса, который транспортируется в заднюю долю гипофиза, где накапливается (депонируется) и выделяется в кровь. 

Опио́иды — вещества, способные связываться с опиоидными рецепторами организма, расположенными преимущественно в центральной нервной системе и желудочно-кишечном тракте.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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