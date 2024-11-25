Первый день зимы в столице пройдёт без резких изменений погоды

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

В воскресенье, 1 декабря, москвичей не ждут обильные снегопады или резкое похолодание. Об этом сообщила главный специалист агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с порталом "Москва 24".

Фото: Wikimedia Commons by Maksym Kozlenko, This file, CC BY-SA 3.0 Москва, Красная площадь

Эксперт уточнила, что пока официального прогноза на первый день зимы нет, однако, согласно предварительным данным, значительных изменений погоды не предвидится.

"Температура ночью останется слабонегативной, а днём будет около нуля градусов", — пояснила синоптик.

Что касается понедельника, 25 ноября, в Москве ожидается температура от -1 до -3 градусов. На дорогах сохранится гололедица, так как погодные условия в регионе формирует "сухой гребень антициклона". На западе и севере области возможны незначительные осадки.

Ветер преимущественно южный и юго-восточный, с порывами до 5-10 м/с. Атмосферное давление будет около 761 мм рт. ст. Ночью температура в Москве составит примерно -4 градуса, а в Подмосковье может опуститься до -7 градусов.

Уточнения

Атмосфе́рное давле́ние — давление атмосферы, действующее на все находящиеся в ней предметы и на земную поверхность, равное модулю силы, действующей в атмосфере, на единицу площади поверхности по нормали к ней.

