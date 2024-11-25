Археологи обнаружили 7500-летний яд для охоты древних людей

Южноафриканские археологи сделали уникальное открытие, исследуя пещеру Крюгера.
Они нашли футляр из кости возрастом 7500 лет, содержащий остатки костяных наконечников стрел и многокомпонентного яда.
Анализ показал, что в составе яда присутствовали мощные кардиотоксины — дигитоксин и строфантидин, а также рицинолевая кислота, намекающая на наличие рицина. Эти вещества свидетельствуют о высоком уровне знаний древних племен в изготовлении сложных ядов.
Открытие подтверждает, что южноафриканские племена использовали яды для охоты на крупных животных и защиты от врагов. Процесс их создания был сложным и тщательно охраняемым секретом, передаваемым через поколения. Кроме утилитарной функции, яды применяли в ритуалах для привлечения удачи.
Находка в пещере, где люди жили ещё 10 000 лет назад, раскрывает важные аспекты их быта и показывает, как искусные технологии помогали выживанию в суровых условиях.
Яд — вещество, приводящее в определённых дозах, небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма: к отравлению, заболеваниям, иным болезненным состояниям и к смертельным исходам.
Охо́та — отлов или добыча диких зверей и птиц, обычно для пропитания, получения продуктов животного происхождения, контроля популяции животных либо для получения трофеев.
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