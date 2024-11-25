Сахарский камень рассказал учёным о существовании жизни на Марсе

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Австралии и Европы раскрыли новые тайны древней геологии Марса благодаря марсианскому метеориту, известному как Сахарский камень.

Фото: photojournal.jpl.nasa.gov/ by NASA/JPL-Caltech is licensed under Commons, the free media repository Mars Perseverance Rover

Этот уникальный образец, возраст которого оценивается в 4,45 миллиарда лет, был найден в Сахаре в 2011 году.

Метеорит, представляющий собой фрагмент марсианской коры, выброшенный с поверхности планеты 5-10 миллионов лет назад, содержит следы древних гидротермальных процессов. Исследователи обнаружили в нём признаки взаимодействия горных пород с горячей водой температурой 500-800 °C. Эти процессы, происходившие в гидротермальных системах, создавали условия, подходящие для возникновения жизни.

Присутствие цирконов, взаимодействовавших с жидкой водой, подтвердило высокую геологическую активность древнего Марса. Геотермальные источники, зафиксированные в составе метеорита, считаются важными маркерами для поиска следов жизни.

Сахарский камень стал значимым доказательством того, что Красная планета в прошлом могла обладать условиями, способствующими развитию биологических процессов.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.



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