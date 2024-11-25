Древние символы на печатях раскрыли тайны зарождения письма

Учёные Болонского университета провели исследование, связывающее древние символы на цилиндрических печатях из Месопотамии с ранней системой визуальной коммуникации — протоклинописью.
Исследование показало, что изображения на печатях, такие как сосуды или ткани, были преобразованы в стандартизированные знаки, ставшие основой письменности.
Работа демонстрирует, как доисторические визуальные элементы были включены в систему когнитивных технологий, что знаменовало переход к исторической эпохе. Протоклинопись, возникшая как средство учета, сохранила связь с символами на печатях, которые использовались для нанесения записей на глину.
Это открытие позволяет лучше понять эволюцию письма, от простых символов к сложным системам передачи информации.
Удостоверяющая печать гербовая печать — инструмент для заверения подлинности документов, а также оттиск, полученный с помощью этого инструмента.
Кли́нопись — наиболее ранняя из известных систем письма.
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