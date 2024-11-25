Древние символы на печатях раскрыли тайны зарождения письма

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Болонского университета провели исследование, связывающее древние символы на цилиндрических печатях из Месопотамии с ранней системой визуальной коммуникации — протоклинописью.

Фото: Arkeonews by İHA, PDM Древняя печать

Исследование показало, что изображения на печатях, такие как сосуды или ткани, были преобразованы в стандартизированные знаки, ставшие основой письменности.

Работа демонстрирует, как доисторические визуальные элементы были включены в систему когнитивных технологий, что знаменовало переход к исторической эпохе. Протоклинопись, возникшая как средство учета, сохранила связь с символами на печатях, которые использовались для нанесения записей на глину.

Это открытие позволяет лучше понять эволюцию письма, от простых символов к сложным системам передачи информации.

Уточнения

Удостоверяющая печать гербовая печать — инструмент для заверения подлинности документов, а также оттиск, полученный с помощью этого инструмента.



Кли́нопись — наиболее ранняя из известных систем письма.

