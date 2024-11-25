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Тайна атмосферного давления: как оно влияет на наше тело

2:05
Наука

Земную атмосферу сложно представить: её масса покрывает планету, простираясь на мили вверх.

Луна
Фото: NASA is licensed under public domain
Луна

Граница между атмосферой и космосом, известная как линия Кармана, находится примерно на высоте 100 километров.

"Подавляющее большинство массы воздуха, около 99,9%, сосредоточено ниже 48 километров от поверхности" — отмечает Энтони Брокколи, профессор Университета Ратгерса.

Хотя воздух намного легче человеческого тела, вся эта масса оказывает ощутимое давление. Земная атмосфера в целом весит 5,1 миллиарда миллиардов килограммов, а столб воздуха диаметром в один фут (0,3 метра) весит примерно 754 килограмма.

Тем не менее, нас не раздавливает это давление благодаря тому, что оно равномерно распределяется вокруг тела.

Как объясняет Брокколи, давление воздуха воздействует со всех сторон, а не только сверху. Кроме того, наши тела адаптировались к таким условиям: внутренний воздух под давлением в теле компенсирует воздействие атмосферы.

"Такая адаптация организма позволяет нам чувствовать себя комфортно при обычном атмосферном давлении, в 1 килограмм на квадратный сантиметр" — отмечает Майкл Вуд, профессор из Университета Канисиуса.

Однако в условиях, где давление воздуха резко меняется, например, при взлёте самолёта, тело может временно испытывать дискомфорт, пока внутреннее давление не выровняется с внешним.

Отсутствие давления воздуха в космосе делает невозможным пребывание там без скафандра. В таких условиях внутреннее давление тела заставило бы его буквально раздуться, как воздушный шар, пока давление не уравновесится.

Атмосфера Земли играет ключевую роль в поддержании жизни, обеспечивая не только кислород, но и стабильное давление, необходимое для функционирования организма.

Уточнения

Линия Ка́рмана — высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом и является верхней границей государств. Название высота получила по имени американского учёного венгерского происхождения Теодора фон Кармана.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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