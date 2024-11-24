Кольца деревьев раскрыли тайны экстремальных вспышек на Солнце

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Солнечные протонные события (СПС), связанные с мощными вспышками и корональными выбросами массы, представляют собой редкие, но крайне разрушительные явления, способные нанести ущерб технологической инфраструктуре и спутникам, а также представляют угрозу для астронавтов.

Фото: commons.wikimedia.org by Hox Vaimmbru, CC BY-SA 4.0 Ночь

За последние 14 500 лет учёные зафиксировали шесть событий Мияке — всплесков радионуклидов, таких как углерод-14 и бериллий-10, оставивших след в кольцах деревьев и ледяных кернах. Одним из самых изучаемых стало событие около 660 г. до н. э., отличающееся сложной структурой с двойными импульсами.

Исследование, проведённое под руководством Ирины Панюшкиной из Университета Аризоны, показало, что годичные кольца деревьев — важный источник данных для изучения СПС, хотя они не позволяют точно предсказывать такие явления.

Полученные данные подчеркивают, что экстремальные СПС повторяются с периодичностью в сотни лет и представляют собой серьёзную угрозу, особенно в условиях активного освоения космоса.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.



Годи́чные ко́льца также годовы́е кольца, годовые слои́ — области цикличного прироста тканей у некоторых видов растений, грибов и животных, обусловленных неравномерностью развития организма.

