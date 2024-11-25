Китай создал оружие, вдохновленное Звездой Смерти

Вспомните сцену из "Звёздных войн", где Звезда Смерти уничтожает планету Альдераан, собирая восемь лазерных лучей в единый мощный удар.
По мнению китайских учёных, такая технология может стать реальностью — по крайней мере, в виде микроволнового оружия.
Разработанная система сочетает несколько мощных электромагнитных волн, которые, точно синхронизируясь, создают один концентрированный энергетический луч.
Это требует высочайшей точности: микроволны должны направляться с разбросом в миллионные доли секунды, а сами излучатели позиционируются с точностью до миллиметра.
Для решения задачи учёные установили на каждую передающую платформу лазерные дальномеры и подключили их к мобильному командному центру через оптоволоконные кабели.
Несмотря на такие инновации, остаются серьёзные ограничения. Например, микроволны теряют эффективность на больших расстояниях, так как пыль и влага рассеивают энергию.
Хотя лабораторные испытания демонстрируют успешную работу технологии, её применение в реальном мире встречает множество препятствий.
Даже при впечатляющих достижениях, таких как сверхточное позиционирование, остаются вопросы о жизнеспособности и эффективности подобного оружия в условиях нестабильной окружающей среды.
Звезда Смерти (англ. Death Star) — вымышленная боевая космическая станция — астросооружение из вселенной «Звёздных войн». Оснащена сверхмощным энергетическим лазерным оружием чрезвычайно разрушительной силы, способным уничтожать целые планеты.
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