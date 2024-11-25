Китай создал оружие, вдохновленное Звездой Смерти

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Вспомните сцену из "Звёздных войн", где Звезда Смерти уничтожает планету Альдераан, собирая восемь лазерных лучей в единый мощный удар.

Фото: commons.wikimedia.org by José Furtado, CC BY-SA 4.0 спутник

По мнению китайских учёных, такая технология может стать реальностью — по крайней мере, в виде микроволнового оружия.

Разработанная система сочетает несколько мощных электромагнитных волн, которые, точно синхронизируясь, создают один концентрированный энергетический луч.

Это требует высочайшей точности: микроволны должны направляться с разбросом в миллионные доли секунды, а сами излучатели позиционируются с точностью до миллиметра.

Для решения задачи учёные установили на каждую передающую платформу лазерные дальномеры и подключили их к мобильному командному центру через оптоволоконные кабели.

Несмотря на такие инновации, остаются серьёзные ограничения. Например, микроволны теряют эффективность на больших расстояниях, так как пыль и влага рассеивают энергию.

Хотя лабораторные испытания демонстрируют успешную работу технологии, её применение в реальном мире встречает множество препятствий.

Даже при впечатляющих достижениях, таких как сверхточное позиционирование, остаются вопросы о жизнеспособности и эффективности подобного оружия в условиях нестабильной окружающей среды.

Уточнения

Звезда Смерти (англ. Death Star) — вымышленная боевая космическая станция — астросооружение из вселенной «Звёздных войн». Оснащена сверхмощным энергетическим лазерным оружием чрезвычайно разрушительной силы, способным уничтожать целые планеты.

