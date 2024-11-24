Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Беспроигрышное блюдо для семейного ужина — аппетитное жаркое по-домашнему
Активированный уголь может убить зубы при отбеливании: почему он опасен для этой процедуры
Непогода не помешала России удержать лидерство на зерновом рынке
Как сделать куриные ножки вкусными: рецепты на любой случай
Создайте сад гармонии: растения, улучшающие сон и настроение
Зола в саду: как правильно хранить для сохранения полезных свойств
Почему инженеры выбрали круглые окна для самолётов
Храп у человека появляется по таким обычным причинам, которые легко можно устранить
Собаки, которые требуют особого подхода в дрессировке

Найденная в пустыне древняя пушка раскрыла тайны испанского завоевания

1:11
Наука

В пустыне Аризоны обнаружена уникальная находка — бронзовая пушка, пролежавшая в земле почти пять веков. Это старейшее огнестрельное оружие, найденное на территории континентальной части США.

Археологическая лопатка на месте раскопок
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0
Археологическая лопатка на месте раскопок

Пушка была частью экспедиции Франсиско Васкеса де Коронадо, который в 1541 году основал первое европейское поселение на юго-западе США — Сан-Херонимо III. Однако колонисты столкнулись с сопротивлением коренных жителей Собаипури О'одхам, возмущенных насилием и злоупотреблениями со стороны испанцев. Их внезапная атака уничтожила поселение, а пушка, так и не использованная в бою, стала молчаливым символом провала амбиций Испании в этом регионе.

Конструкция пушки отражает старинные методы литья, применявшиеся в Мексике, и предназначалась для устрашения. Несмотря на устарелость, она могла бы быть эффективным оружием, если бы ее успели применить. Вместе с другими артефактами, такими как стрелы, кольчуги и мечи, находка помогает пролить свет на историю экспедиции Коронадо и уточнить маршрут его пути.

Уточнения

Пусты́ня — тер­ри­то­рия в раз­ных при­род­ных зо­нах, от­ли­чаю­щая­ся край­не за­суш­ли­вым кли­ма­том, где ис­па­ряе­мость в несколько раз пре­вы­ша­ет количество выпавших осадков.

Пу́шка (от существительного «пушка» — устаревшее название «бочка», «кадушка», то есть первые метательные устройства сильно напоминали это изделие; чеш. puška) — тип артиллерийского орудия, основным назначением которого является стрельба по настильной траектории, а также по воздушным и отдалённым целям.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Еда и рецепты
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Поставки алюминия из Финляндии в Россию увеличились вдвое
Экономика и бизнес
Поставки алюминия из Финляндии в Россию увеличились вдвое Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж
Самолёт Ту-214. Российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Секреты приготовления настоящего хрена без помидоров, чеснока и лишних добавок
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Последние материалы
Создайте сад гармонии: растения, улучшающие сон и настроение
Вот на что может быть причиной болей в верхней части желудка:терапевт рассказал о причинах тяжести в этом органе
Зола в саду: как правильно хранить для сохранения полезных свойств
Почему инженеры выбрали круглые окна для самолётов
Собаки, которые требуют особого подхода в дрессировке
Храп у человека появляется по таким обычным причинам, которые легко можно устранить
Расширенные поры на лице уйдут благодаря этим нехитрым советам эксперта
Сладкая автомобильная фантазия — эти штучки любят все
Как подобрать ковёр для спальни, который идеально впишется в интерьер
Почему ягоды незаменимы в уходе за кожей и как их правильно применять?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.