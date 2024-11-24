Найденная в пустыне древняя пушка раскрыла тайны испанского завоевания

В пустыне Аризоны обнаружена уникальная находка — бронзовая пушка, пролежавшая в земле почти пять веков. Это старейшее огнестрельное оружие, найденное на территории континентальной части США.
Пушка была частью экспедиции Франсиско Васкеса де Коронадо, который в 1541 году основал первое европейское поселение на юго-западе США — Сан-Херонимо III. Однако колонисты столкнулись с сопротивлением коренных жителей Собаипури О'одхам, возмущенных насилием и злоупотреблениями со стороны испанцев. Их внезапная атака уничтожила поселение, а пушка, так и не использованная в бою, стала молчаливым символом провала амбиций Испании в этом регионе.
Конструкция пушки отражает старинные методы литья, применявшиеся в Мексике, и предназначалась для устрашения. Несмотря на устарелость, она могла бы быть эффективным оружием, если бы ее успели применить. Вместе с другими артефактами, такими как стрелы, кольчуги и мечи, находка помогает пролить свет на историю экспедиции Коронадо и уточнить маршрут его пути.
Пусты́ня — территория в разных природных зонах, отличающаяся крайне засушливым климатом, где испаряемость в несколько раз превышает количество выпавших осадков.
Пу́шка (от существительного «пушка» — устаревшее название «бочка», «кадушка», то есть первые метательные устройства сильно напоминали это изделие; чеш. puška) — тип артиллерийского орудия, основным назначением которого является стрельба по настильной траектории, а также по воздушным и отдалённым целям.
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