Найденная в пустыне древняя пушка раскрыла тайны испанского завоевания

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

В пустыне Аризоны обнаружена уникальная находка — бронзовая пушка, пролежавшая в земле почти пять веков. Это старейшее огнестрельное оружие, найденное на территории континентальной части США.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0 Археологическая лопатка на месте раскопок

Пушка была частью экспедиции Франсиско Васкеса де Коронадо, который в 1541 году основал первое европейское поселение на юго-западе США — Сан-Херонимо III. Однако колонисты столкнулись с сопротивлением коренных жителей Собаипури О'одхам, возмущенных насилием и злоупотреблениями со стороны испанцев. Их внезапная атака уничтожила поселение, а пушка, так и не использованная в бою, стала молчаливым символом провала амбиций Испании в этом регионе.

Конструкция пушки отражает старинные методы литья, применявшиеся в Мексике, и предназначалась для устрашения. Несмотря на устарелость, она могла бы быть эффективным оружием, если бы ее успели применить. Вместе с другими артефактами, такими как стрелы, кольчуги и мечи, находка помогает пролить свет на историю экспедиции Коронадо и уточнить маршрут его пути.

Уточнения

Пусты́ня — тер­ри­то­рия в раз­ных при­род­ных зо­нах, от­ли­чаю­щая­ся край­не за­суш­ли­вым кли­ма­том, где ис­па­ряе­мость в несколько раз пре­вы­ша­ет количество выпавших осадков.



Пу́шка (от существительного «пушка» — устаревшее название «бочка», «кадушка», то есть первые метательные устройства сильно напоминали это изделие; чеш. puška) — тип артиллерийского орудия, основным назначением которого является стрельба по настильной траектории, а также по воздушным и отдалённым целям.

