Тайна фригийского памятника раскрыта благодаря уникальному методу

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Американский профессор Марк Манн из Университета штата Пенсильвания расшифровал часть надписи на древнем памятнике Арслан Кая, известном как "Скала льва", расположенном в Фригийских нагорьях Турции.

Фото: Arkeonews by Ingeborg Simon, CC BY-SA 3.0 Памятник Арслан-Кая

Этот памятник, высеченный в вулканической скале высотой около 15 метров, датируется VI веком до н. э. На нем изображены сфинксы, львы и богиня, а также почти полностью стертая надпись на древнефригийском языке.

Манн утверждает, что смог прочитать слово "Матеран", связанное с фригийской Матерью-богиней, известной грекам как "Мать богов", а римлянам — как "Magna Mater".

Исследование, опубликованное в журнале Kadmos, уточняет религиозное значение памятника, который, вероятно, был посвящен богине. Расшифровка стала возможна благодаря использованию фотографий, сделанных при утреннем освещении, и сопоставлению их с изображениями XIX века. Надпись долгое время считалась неразборчивой из-за эрозии, вандализма и действий охотников за сокровищами.

Уточнения

Фри́гия (греч. Φρυγία, лат. Phrygia, тур. Frigya) — внутренняя историческая область на западе Малой Азии и могущественное царство, являвшееся первой из известных грекам «паназиатских» держав.



Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

