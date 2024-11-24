Контактный зоопарк или сцена пыток? История необычного наказания

История человечества полна странных и пугающих методов наказания, от устрашающих "железной девы" и дыбы до почти комичных по своей абсурдности. Среди них выделяется одна малоизвестная, но крайне изобретательная пытка — "козлиным языком". Несмотря на свою сравнительную неизвестность, этот метод заслуживает места в пантеоне жутких наказаний за свою простоту и поразительную эффективность.

Фото: Wikimedia Commons by Mediasans, This file, CC BY 3.0 козёл

На первый взгляд, пытка козлиным языком кажется даже забавной. Жертве связывали ноги, а ступни обильно посыпали солью. Затем на сцену выходил главный участник — коза. Обладая ненасытным аппетитом и удивительно шершавым языком, коза начинала облизывать ступни жертвы.

Сначала это могло вызывать смех и щекотку, но вскоре жертва переставала находить происходящее забавным. Шершавый, словно наждачная бумага, язык козы постепенно сдирал кожу, обнажая чувствительные слои под ней. Боль усиливалась с каждым движением, превращая комичное зрелище в мучительную пытку.

Упоминания о таком методе редки, но они встречаются в исторических источниках.

Например, итальянский юрист и монах-францисканец Федерико Сансеверино писал о "козлиной пытке" в своём трактате Tractatus de indiciis et tortura - "Об обвинениях и пытках" (1502 год), предупреждая о жестокости подобных методов. Ещё один юрист, Ипполит Марсельский, включил этот метод в список пыток в своём труде 1537 года.

Гвиберт Ножанский в 1115 году в автобиографии De vita sua Monodiarium ("О моей жизни") утверждал, что пытка козлиным языком существовала ещё в Римской империи. По его словам, она применялась как наказание за мелкие преступления. Хотя она редко приводила к смерти, унижение и дискомфорт, которые испытывала жертва, были гарантированы. Психологический аспект такого наказания был не менее разрушительным: представьте, что вас доводят до слёз, используя обычную козу.

Этот метод, одновременно абсурдный и жестокий, стал ещё одним свидетельством изобретательности и безжалостности методов наказания в истории человечества. Он также напоминает о том, что даже самые безобидные создания могут стать инструментами мучений.

Так что, в следующий раз, когда вы окажетесь в контактном зоопарке рядом с козой, возможно, вы взглянете на неё иначе. За этим спокойным взглядом скрывается наследие древнего мучителя.

Уточнения

Гвибе́рт Ножа́нский (фр. Guibert de Nogent, лат. Gilbertus Novigentinus; 15 апреля 1055, Клермон — 1124[…], Куси-ле-Шато-Офрик) — французский хронист и теолог, монах-бенедиктинец, историограф первого крестового похода. Автор первой западной автобиографии со времен «Исповедей» Августина.



Ипполит де Марсилис (итал. Ippolito de' Marsiliis; 1451—1529) — итальянский юрист эпохи Возрождения, известный своими работами в области права и методов допроса.



Федерико Сансеверино (итал. Federico Sanseverino; 1470-е, Неаполь, Неаполитанское королевство — 7 августа 1516, Рим, Папская область) — итальянский куриальный кардинал XVI века.

