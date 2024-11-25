Как микрокапли изменили науку о замерзании воды

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученым удалось побить рекорд по понижению температуры замерзания воды, изменив представления о процессе её превращения в лёд. Эксперимент проводился с крошечными каплями, чьи размеры варьировались от 275 молекул до частиц в 150 нанометров.

Фото: PxHere is licensed under CC0 Вода

При помощи этих капель удалось зафиксировать их переход в лёд при температуре минус 44 °C, что значительно ниже ранее известных пределов.

Основой для исследования стало использование мягкого материала — октана, который покрывал капли воды в нанопорах анодированной мембраны. Такое покрытие позволило каплям удерживать округлую форму, предотвращая замерзание. В результате эксперимента было установлено, что чем меньше капля, тем ниже температура, при которой она замерзает.

Наблюдение за процессом проводилось через измерение электропроводности и использование инфракрасного света, фиксирующего момент перехода воды в лёд. Полученные данные открывают перспективы для разработки технологий, препятствующих образованию льда на различных поверхностях.

Это особенно важно для авиационной и энергетической отраслей, где обледенение может стать серьёзной проблемой.

Исследование не только расширяет знания о физике воды, но и предлагает новые возможности для создания поверхностей, устойчивых к обледенению. Продолжается изучение влияния мягких материалов на замерзание, что может привести к появлению инновационных решений для инженерии и климатических технологий.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

