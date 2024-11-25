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Антарктида — ключ к пониманию изменения климата

1:38
Наука

Антарктида, ныне известная как ледяной континент, не всегда была замороженным и изолированным миром. Её история тесно связана с древними суперконтинентами, особенно с Гондваной, сформировавшейся около 600 миллионов лет назад.

Горы Гамбурцева в Антарктиде
Фото: Flickr by Jason Auch, CC BY 2.0
Горы Гамбурцева в Антарктиде

На протяжении миллионов лет Антарктида входила в состав огромных континентальных массивов, соединённых с Африкой, Австралией, Южной Америкой и Индией. Разделение началось около 180 миллионов лет назад, когда Гондвана распалась на привычные нам континенты.

В мезозойскую эру Антарктида была значительно теплее, покрыта лесами умеренного климата, и её обитателями были динозавры. Примерно 34 миллиона лет назад, когда образовались пролив Дрейка и Тасманово море, континент окончательно отделился от Австралии и Южной Америки.

Это позволило холодным водам циркулировать вокруг него, изолируя его от тёплых течений. Постепенно климат изменился, и Антарктида начала замерзать.

Сегодня континент покрыт массивными ледяными щитами, отражающими солнечное тепло и играющими ключевую роль в климатической системе планеты. Однако глобальное потепление ставит эту экосистему под угрозу.

Таяние льдов не только обнажает скрытые под ними скалы, но и способствует повышению уровня мирового океана. Современные исследования льдов и донных отложений Антарктиды помогают лучше понять климат прошлого и прогнозировать его изменения в будущем.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли. Центр Антарктиды примерно совпадает с Южным географическим полюсом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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