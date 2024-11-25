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Ученые нашли новую часть тела

1:30
Наука

Недавнее исследование выявило ранее неизвестный слой жевательной мышцы, играющий ключевую роль в работе нижней челюсти. Новый мышечный слой был обнаружен с помощью препарирования, компьютерной томографии и МРТ, что позволило ученым подробно изучить его анатомическое строение.

Женщина-врач со стетоскопом и планшетом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина-врач со стетоскопом и планшетом

Этот слой располагается между задней частью скуловой кости и венечным отростком нижней челюсти, играя важную роль в стабилизации нижней челюсти, её подъеме и движении назад.

Традиционно жевательная мышца описывалась как состоящая из двух слоёв — поверхностного и глубокого. Однако упоминания о третьем, более глубоком слое встречались в исторических источниках, хотя их достоверность оставалась под вопросом. Новое исследование подтвердило существование этого слоя, который отличается от других как по расположению, так и по функции.

Учёные назвали новый слой Musculus masseter pars coronidea, что означает "коронковая часть жевательной мышцы". Эта находка имеет не только анатомическое, но и клиническое значение. Информация о новом слое может улучшить хирургические подходы и лечение заболеваний, связанных с челюстно-височным суставом.

Открытие напоминает находку нового вида позвоночных, подчеркивая, что даже в изученной области человеческого тела возможны значимые открытия.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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