Ученые нашли новую часть тела

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование выявило ранее неизвестный слой жевательной мышцы, играющий ключевую роль в работе нижней челюсти. Новый мышечный слой был обнаружен с помощью препарирования, компьютерной томографии и МРТ, что позволило ученым подробно изучить его анатомическое строение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина-врач со стетоскопом и планшетом

Этот слой располагается между задней частью скуловой кости и венечным отростком нижней челюсти, играя важную роль в стабилизации нижней челюсти, её подъеме и движении назад.

Традиционно жевательная мышца описывалась как состоящая из двух слоёв — поверхностного и глубокого. Однако упоминания о третьем, более глубоком слое встречались в исторических источниках, хотя их достоверность оставалась под вопросом. Новое исследование подтвердило существование этого слоя, который отличается от других как по расположению, так и по функции.

Учёные назвали новый слой Musculus masseter pars coronidea, что означает "коронковая часть жевательной мышцы". Эта находка имеет не только анатомическое, но и клиническое значение. Информация о новом слое может улучшить хирургические подходы и лечение заболеваний, связанных с челюстно-височным суставом.

Открытие напоминает находку нового вида позвоночных, подчеркивая, что даже в изученной области человеческого тела возможны значимые открытия.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

