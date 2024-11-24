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Вашингтонский университет о рисках столкновений китов и судов

1:33
Наука

Согласно исследованию Вашингтонского университета, только 7% районов с высоким риском столкновений судов с китами имеют установленные меры защиты. Работа учёных охватывает четыре вида китов: голубых, плавниковых, горбатых и кашалотов. Морские маршруты пересекаются с 92% ареалов их обитания, создавая значительную угрозу для этих животных.

горбатый кит, хвост
Фото: Wikimedia Commons by Gregory "Slobirdr" Smith is licensed under Public domain
горбатый кит, хвост

Столкновения наиболее часто происходят вблизи береговых линий и в исключительных экономических зонах стран. Однако обязательные меры, направленные на снижение числа подобных происшествий, используются редко. Основной метод защиты — снижение скорости судов, которое также помогает уменьшить шумовое загрязнение и выбросы парниковых газов. Среди других мер — изменение маршрутов судов и внедрение систем оповещения.

Исследование выявило регионы с высоким риском столкновений, которые недостаточно изучены. Локальные и региональные исследования могут сыграть ключевую роль в выявлении "горячих точек" и информировании общественности. Кроме того, важно учитывать влияние изменения климата, которое влияет как на распределение китов, так и на судоходные маршруты.

С ростом объёмов морских перевозок угроза для китов становится всё более серьёзной. Учёные подчёркивают необходимость расширения мер защиты для сохранения морской экосистемы и предотвращения дальнейших столкновений.

 

Уточнения

Парнико́вые га́зы — газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с высоким поглощением в среднем и дальнем инфракрасном диапазонах.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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