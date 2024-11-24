Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политика важнее экономики — Германия расплачивается за решения Меркель
Как обманывают туристов в Египте
Почему собакам нельзя есть кошачий корм: правда, о которой не говорят
Ошибки, которых стоит избегать при воспитании щенка
Лера Кудрявцева показала сложный тест для дочки Маши в детском саду
Учёные выяснили, о каких заболеваниях может свидетельствовать нервный тик
Назван неожиданный участок кожи, на котором лучше тестировать оттенок тонального крема
Ошибка, которую вы делаете при варке картофеля, и как её исправить
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля

Важно не столько вылечиться, сколько научиться жить со своими болезнями

2:19
Наука

Фибромиалгия — хроническое заболевание, проявляющееся распространёнными болями в мышцах, усталостью, нарушениями сна и когнитивными проблемами. Хотя болезнь чаще встречается у женщин, мужчины также могут страдать от неё, но их опыт часто остается в тени. Социальные, культурные и медицинские барьеры мешают мужчинам получить адекватное внимание и лечение.

Планкинг в супермаркете
Фото: Wikimedia Commons by https://www.flickr.com/photos/theeerin/4112368718/in/photostream is licensed under Public domain
Планкинг в супермаркете

Несмотря на то, что фибромиалгия хорошо изучена, её влияние на мужчин недостаточно документировано, что только усиливает проблему. Болезнь поражает 2-4% населения, и подавляющее большинство диагностированных составляют женщины. Это объясняет, почему исследования сосредоточены в основном на женском опыте, в то время как случаи у мужчин часто остаются незамеченными.

Гендерные предубеждения в медицине затрудняют диагностику фибромиалгии у мужчин. Диагностические инструменты разработаны с учётом симптомов, характерных для женщин, что приводит к недостаточной представленности мужчин в исследованиях и статистике. Исследования показывают, что мужчины, даже с идентичными симптомами, реже получают диагноз "фибромиалгия".

Общественные стереотипы об усидчивости и "мужской силе" играют немаловажную роль. Мужчины склонны замалчивать свои страдания, опасаясь показать уязвимость, что может противоречить традиционным представлениям о мужественности. Кроме того, медицинские работники могут недооценивать их симптомы, что приводит к отсутствию своевременной помощи.

Мужской опыт фибромиалгии требует большего внимания. Это заболевание не только физически изнуряет, но и сказывается на эмоциональном состоянии, когнитивных способностях и качестве жизни. Мужчины, сталкивающиеся с непониманием в медицинской среде, нередко чувствуют разочарование и отстранённость.

Для эффективного лечения требуется индивидуальный подход, учитывающий гендерные и психологические особенности. Признание уникальных проблем мужчин с фибромиалгией и снижение стереотипов поможет улучшить диагностику, терапию и качество жизни пациентов.

Уточнения

Фибромиалгия (англ. fibromyalgia) — заболевание, проявления которого включают диффузную симметричную боль в скелетных мышцах, носящую хронический характер.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Авиакомпании США и Европы хотят открыть воздушное пространство России
Экономика и бизнес
Авиакомпании США и Европы хотят открыть воздушное пространство России Аудио 
Как правильно эксплуатировать двигатель без лишнего износа
Авто
Как правильно эксплуатировать двигатель без лишнего износа Аудио 
Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2
Газ
Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Аудио 
Популярное
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем

Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.

Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
На каких оборотах лучше эксплуатировать двигатель
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё
Самолёт Ту-214. Российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
Три породы кошек, которые редко становятся долгожителями
Три породы кошек, которые редко становятся долгожителями
Последние материалы
Советские котлеты — рецепт, который станет вашим любимым
Откройте для себя невероятные преимущества боярышников для вашего участка
Как медведи на Ямале переживают изменение климата
Важно не столько вылечиться, сколько научиться жить со своими болезнями
Как сделать однокомнатную квартиру уютной и просторной: простые советы
Добавьте цвета и настроения — замените чёрную тушь для ресниц на цветную зимой 2024-25
Учёные раскрыли, какой продукт уменьшает риск возникновения деменции
Максим Дунаевский вспомнил, как проснулся знаменитым
Концепция all inclusive негативно влияет на экономику Турции
Ваши ножки всех мужчин сведут с ума после этих упражнений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.