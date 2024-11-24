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Стволовые клетки в космосе получили уникальный регенеративный бонус

1:29
Наука

Ученые из клиники Мэйо во Флориде обнаружили удивительные преимущества выращивания стволовых клеток в космосе, сообщает NPJ Microgravity.

МКС
Фото: European Space Agency by Paolo Nespoli, CC BY 3.0
МКС

В условиях микрогравитации клетки демонстрируют улучшенные регенеративные способности, что открывает новые перспективы для профилактики и лечения различных заболеваний.

На Международной космической станции (МКС) проводились эксперименты с различными типами стволовых клеток, включая мезенхимальные клетки (MSCs), которые показали повышенную способность к регулированию иммунных реакций и снижению воспалений.

Космическая среда создает более естественные условия для роста клеток, имитирующие трехмерную структуру тканей человека, в отличие от двухмерных лабораторных методов на Земле. Это позволяет клеткам быстрее размножаться и сохранять стабильность, даже после возвращения на Землю. Исследования показывают, что космические условия могут ускорить производство стволовых клеток и сделать их более эффективными для терапии заболеваний, связанных с возрастом, таких как инсульты, рак и нейродегенеративные болезни.

Учёные подчеркивают, что это только начало. Продолжение исследований в области выращивания клеток в космосе обещает значительный прогресс в регенеративной медицине и может привести к созданию новых методов лечения и профилактики заболеваний.

Уточнения

Стволовы́е кле́тки — недифференцированные (незрелые) клетки, имеющиеся у многих видов многоклеточных организмов.

Регенера́ция (лат. regeneratio – восстановление) — способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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