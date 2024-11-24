Луна оказалась схожа с Землёй в своём внутреннем строении

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные подтвердили, что внутренняя структура Луны схожа с земной, сообщает Nature.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Ripamonti, CC BY 3.0 Луна

Исследование показало, что её ядро состоит из твёрдого железного внутреннего слоя и жидкого внешнего слоя.

Используя данные миссий Apollo, лазерного дальнометрирования и моделирования, исследователи уточнили размеры ядра: радиус внутреннего ядра составляет около 258 км, внешнего — 362 км. Эти результаты поддерживают гипотезу о глобальном перевороте мантии Луны, при котором плотные материалы опускаются к центру, а менее плотные поднимаются вверх, что объясняет состав некоторых вулканических областей.

Новые данные подтверждают предыдущие выводы NASA 2011 года и объясняют эволюцию магнитного поля Луны, которое исчезло около 3,2 млрд лет назад. Исследование позволяет лучше понять историю Луны и её сходство с Землёй, включая процессы в ядре, влияющие на исчезновение магнитного поля.

Дальнейшие сейсмические исследования могут подтвердить эти выводы, особенно в контексте возвращения человека на Луну.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.



Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

