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Учёные предсказали семикратный рост смертности от жары к 2100 году

1:18
Наука

Немецкие ученые из Института химии Макса Планка и других организаций предупредили о стремительном росте глобальной смертности к концу XXI века из-за климатических и экологических факторов.

Жара в офисе
Фото: Freepik by master1305, PDM
Жара в офисе

В опубликованном исследовании в Nature Communications сообщается, что жертвы экстремальной жары увеличатся в семь раз, а смертность от загрязнения воздуха вырастет в пять раз. Анализ охватывает период с 2000 по 2090 год. В 2000 году жара уносила жизни 1,6 млн человек ежегодно, а загрязнение воздуха — 4,1 млн. К 2100 году эти цифры достигнут 10,8 млн и 19,5 млн соответственно.

Наибольший рост смертности предсказывается в Южной и Восточной Азии, где основную угрозу представляет загрязнение воздуха. В развитых странах — Северной Америке, Западной Европе и Австралазии — главной причиной смертей станут экстремальные температуры.

Исследователи подчеркивают, что рост смертности уже наблюдается в ряде регионов, и эта тенденция продолжит усиливаться.

Уточнения

Сме́ртность — свойство живых организмов быть подверженными смерти.

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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