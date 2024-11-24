Австралийский учёный назвал самые пугающие проявления сна

Сон — это не всегда отдых и восстановление, иногда он сопровождается пугающими явлениями, о которых рассказала австралийский учёный Джейн Тереза Андерсон в Daily Mail.
Среди этих феноменов выделяются сонный паралич, гипнагогические и гипнопомпические видения, осознанные сны, парасомнии, а также ложные пробуждения.
Сонный паралич, которым страдают 7,6% людей, возникает при пробуждении, когда человек не может двигаться или говорить. Часто это сопровождается ощущением давления на грудь и пугающими галлюцинациями. Гипнагогические видения появляются на границе между бодрствованием и засыпанием, а гипнопомпические — при пробуждении, создавая иллюзии, будто сны продолжаются в реальности.
Осознанные сны позволяют некоторым людям контролировать происходящее во сне. Парасомнии включают такие состояния, как лунатизм, при котором человек может ходить, говорить и даже управлять автомобилем. Ещё один необычный феномен — сексомния, проявляющаяся в инстинктивных действиях во время сна. Ложные пробуждения создают иллюзию, что человек уже проснулся и выполняет обычные утренние действия, хотя на самом деле он всё ещё спит.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
Сексо́мния (лат. sexus — «пол, секс» + лат. somnus — «сон») — психическое расстройство, при котором человек во время сна занимается сексом или проявляет другую сексуальную активность.
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