Австралийский учёный назвал самые пугающие проявления сна

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Сон — это не всегда отдых и восстановление, иногда он сопровождается пугающими явлениями, о которых рассказала австралийский учёный Джейн Тереза Андерсон в Daily Mail.

Фото: Pexels by cottonbro studio, PDM Бессонница

Среди этих феноменов выделяются сонный паралич, гипнагогические и гипнопомпические видения, осознанные сны, парасомнии, а также ложные пробуждения.

Сонный паралич, которым страдают 7,6% людей, возникает при пробуждении, когда человек не может двигаться или говорить. Часто это сопровождается ощущением давления на грудь и пугающими галлюцинациями. Гипнагогические видения появляются на границе между бодрствованием и засыпанием, а гипнопомпические — при пробуждении, создавая иллюзии, будто сны продолжаются в реальности.

Осознанные сны позволяют некоторым людям контролировать происходящее во сне. Парасомнии включают такие состояния, как лунатизм, при котором человек может ходить, говорить и даже управлять автомобилем. Ещё один необычный феномен — сексомния, проявляющаяся в инстинктивных действиях во время сна. Ложные пробуждения создают иллюзию, что человек уже проснулся и выполняет обычные утренние действия, хотя на самом деле он всё ещё спит.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.



Сексо́мния (лат. sexus — «пол, секс» + лат. somnus — «сон») — психическое расстройство, при котором человек во время сна занимается сексом или проявляет другую сексуальную активность.

