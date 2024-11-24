Учёные обнаружили сигнал-предвестник извержения в Тихом океане

15 января 2022 года в южной части Тихого океана произошло мощнейшее извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Это событие стало одним из самых сильных природных взрывов, зафиксированных современными научными инструментами.
Ученые из Geophysical Research Letters установили, что за 15 минут до извержения две удаленные станции зарегистрировали сейсмическую волну — "предвестника" катастрофы. Анализ показал, что причиной извержения стало обрушение слабого участка океанической коры, что привело к взаимодействию морской воды и магмы. Это событие, по принципу домино, вызвало взрыв и возникновение волны Рэлея, распространяющейся на расстояние до 750 километров.
Извержение уничтожило морскую экосистему в радиусе 2,5 километров и вызвало глобальные последствия. До 150 миллионов тонн морской воды превратились в пар, поднявшись в стратосферу на высоту до 40 километров. Этот водяной пар стал разрушать озоновый слой и усиливать парниковый эффект, что до сих пор влияет на климат.
Ти́хий океа́н (устар. Великий океан) — самый большой по площади и глубине океан на Земле.
Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай (англ Hunga Tonga-Hunga Haʻapai) — вулкан и название двух необитаемых островов Хунга-Тонга и Хунга-Хаапай в архипелаге Тонга.
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