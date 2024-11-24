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Учёные обнаружили сигнал-предвестник извержения в Тихом океане

1:16
Наука

15 января 2022 года в южной части Тихого океана произошло мощнейшее извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Это событие стало одним из самых сильных природных взрывов, зафиксированных современными научными инструментами.

Извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай
Фото: Wikimedia Commons is licensed under CC BY-SA 3.0 igo
Извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай

Ученые из Geophysical Research Letters установили, что за 15 минут до извержения две удаленные станции зарегистрировали сейсмическую волну — "предвестника" катастрофы. Анализ показал, что причиной извержения стало обрушение слабого участка океанической коры, что привело к взаимодействию морской воды и магмы. Это событие, по принципу домино, вызвало взрыв и возникновение волны Рэлея, распространяющейся на расстояние до 750 километров.

Извержение уничтожило морскую экосистему в радиусе 2,5 километров и вызвало глобальные последствия. До 150 миллионов тонн морской воды превратились в пар, поднявшись в стратосферу на высоту до 40 километров. Этот водяной пар стал разрушать озоновый слой и усиливать парниковый эффект, что до сих пор влияет на климат.

Уточнения

Ти́хий океа́н (устар. Великий океан) — самый большой по площади и глубине океан на Земле.

Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай (англ  Hunga Tonga-Hunga Haʻapai) — вулкан и название двух необитаемых островов Хунга-Тонга и Хунга-Хаапай в архипелаге Тонга.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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