В Курской области археологи обнаружили уникальный кинжал III-V веков

Археологи Курского государственного университета обнаружили древний кинжал эпохи III-V веков, что может существенно расширить знания о средневековой истории Курской области и юга России.
Находка была сделана на городище у деревни Шуклинка в Курской области. Кинжал, сохранивший остатки деревянных ножен, представляет собой самый северный экземпляр такого оружия, характерного для сарматских племен юга. Его историко-археологический контекст позволяет связать находку с черняховской культурой, распространившейся в III веке на юге России.
Черняховская культура представляла полиэтничное общество, включавшее германцев, славян и сарматов. Во второй половине III века началась миграция черняховцев на север, достигая реки Сейм в Курской области. Эта динамика усилилась в IV веке из-за разгрома державы Германариха гуннами. Часть переселенцев, включая аристократию, создала в Посеймье кратковременное "королевство". Найденный кинжал мог принадлежать одному из представителей этой элиты, сообщает ТАСС.
Особый интерес вызывает местоположение находки: она сделана на высоком мысу с возможными остатками фортификаций, что несвойственно черняховским поселениям.
Кинжа́л (от перс. خنجر — «кривой кинжал») — холодное оружие с коротким (до 40 сантиметров) прямым или изогнутым клинком, заточенным с двух сторон.
Черняхо́вская культура (в иноязычных публикациях культура Черняхов-Сынтана-де-Муреш) — позднеримская археологическая культура, существовавшая на территориях Украины, Молдавии и Румынии в II—IV веках.
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