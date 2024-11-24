В Курской области археологи обнаружили уникальный кинжал III-V веков

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи Курского государственного университета обнаружили древний кинжал эпохи III-V веков, что может существенно расширить знания о средневековой истории Курской области и юга России.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0 Раскопки

Находка была сделана на городище у деревни Шуклинка в Курской области. Кинжал, сохранивший остатки деревянных ножен, представляет собой самый северный экземпляр такого оружия, характерного для сарматских племен юга. Его историко-археологический контекст позволяет связать находку с черняховской культурой, распространившейся в III веке на юге России.

Черняховская культура представляла полиэтничное общество, включавшее германцев, славян и сарматов. Во второй половине III века началась миграция черняховцев на север, достигая реки Сейм в Курской области. Эта динамика усилилась в IV веке из-за разгрома державы Германариха гуннами. Часть переселенцев, включая аристократию, создала в Посеймье кратковременное "королевство". Найденный кинжал мог принадлежать одному из представителей этой элиты, сообщает ТАСС.

Особый интерес вызывает местоположение находки: она сделана на высоком мысу с возможными остатками фортификаций, что несвойственно черняховским поселениям.

Уточнения

Кинжа́л (от перс. خنجر — «кривой кинжал») — холодное оружие с коротким (до 40 сантиметров) прямым или изогнутым клинком, заточенным с двух сторон.



Черняхо́вская культура (в иноязычных публикациях культура Черняхов-Сынтана-де-Муреш) — позднеримская археологическая культура, существовавшая на территориях Украины, Молдавии и Румынии в II—IV веках.

