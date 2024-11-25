Уникальный метод датирования раскрыл возраст марсианских минералов

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные всё больше убеждаются, что в далёком прошлом Марс был покрыт озёрами и океанами, которые оставили следы в виде осадочных пород.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0 Марс

Но определить, когда вода исчезла, оказалось сложной задачей. Однако метеорит, выброшенный с Марса 11 миллионов лет назад, предоставляет новые данные: менее миллиарда лет назад на Красной планете всё ещё существовала жидкая вода.

Метеорит Лафайет содержит минералы, образовавшиеся 742 миллиона лет назад в присутствии воды. Это стало прорывом в исследовании, подтверждающим, что жидкая вода могла появляться из-за таяния подземного льда.

По мнению Мариссы Тремблей, геохимика из Университета Пердью, причиной этого были вулканические процессы, которые и сегодня проявляются на Марсе.

Одним из ключевых открытий стало датирование иддингсита — горной породы, формирующейся в воде.

Исследователи применили передовой метод радиометрического датирования, который использует изотопы аргона для определения возраста минералов.

Они также учли изменения, произошедшие с метеоритом за миллионы лет путешествий через космос и при входе в атмосферу Земли. Все эти расчёты подтвердили достоверность данных о возрасте минералов.

Это открытие не только уточняет историю Марса, но и демонстрирует новые методы анализа. Они могут применяться для изучения других планет, чтобы понять, как формировалась вода в Солнечной системе.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу. Из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей минералом маггемитом — γ-оксидом железа(III), Марс называют Красной планетой.

