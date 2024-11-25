Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить лёгкие щи с курицей за 30 минут
Как самостоятельно ухаживать за красотой своих бровей, рассказала эксперт-бровист
Владелец получит от дилера компенсацию за неправильно указанный год выпуска авто
Ошибки укрытия растений: как избежать гибели сада зимой
Россия намерена расширить сеть прямых рейсов в Азию
Стало известно, что зарплата работников казино значительно выросла
Как приучить себя пить воду каждый день
Эта ошибка погубила миллионы людей в воде
Почему важно использовать лосьон после бритья для здоровья кожи?

Уникальный метод датирования раскрыл возраст марсианских минералов

1:37
Наука

Учёные всё больше убеждаются, что в далёком прошлом Марс был покрыт озёрами и океанами, которые оставили следы в виде осадочных пород.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0
Марс

Но определить, когда вода исчезла, оказалось сложной задачей. Однако метеорит, выброшенный с Марса 11 миллионов лет назад, предоставляет новые данные: менее миллиарда лет назад на Красной планете всё ещё существовала жидкая вода.

Метеорит Лафайет содержит минералы, образовавшиеся 742 миллиона лет назад в присутствии воды. Это стало прорывом в исследовании, подтверждающим, что жидкая вода могла появляться из-за таяния подземного льда.

По мнению Мариссы Тремблей, геохимика из Университета Пердью, причиной этого были вулканические процессы, которые и сегодня проявляются на Марсе.

Одним из ключевых открытий стало датирование иддингсита — горной породы, формирующейся в воде.

Исследователи применили передовой метод радиометрического датирования, который использует изотопы аргона для определения возраста минералов.

Они также учли изменения, произошедшие с метеоритом за миллионы лет путешествий через космос и при входе в атмосферу Земли. Все эти расчёты подтвердили достоверность данных о возрасте минералов.

Это открытие не только уточняет историю Марса, но и демонстрирует новые методы анализа. Они могут применяться для изучения других планет, чтобы понять, как формировалась вода в Солнечной системе.

 

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу. Из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей минералом маггемитом — γ-оксидом железа(III), Марс называют Красной планетой. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Садоводство, цветоводство
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов Аудио 
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Красота и стиль
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком Аудио 
Эффективный способ убрать жировой фартук
Новости спорта
Эффективный способ убрать жировой фартук Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Самолёт Ту-214. Российский среднемагистральный лайнер впервые поднялся в воздух! Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж
Секреты приготовления настоящего хрена без помидоров, чеснока и лишних добавок
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Последние материалы
Как приготовить лёгкие щи с курицей за 30 минут
Как самостоятельно ухаживать за красотой своих бровей, рассказала эксперт-бровист
Владелец получит от дилера компенсацию за неправильно указанный год выпуска авто
Уникальный метод датирования раскрыл возраст марсианских минералов
Ошибки укрытия растений: как избежать гибели сада зимой
Россия намерена расширить сеть прямых рейсов в Азию
Стало известно, что зарплата работников казино значительно выросла
Как приучить себя пить воду каждый день
Эта ошибка погубила миллионы людей в воде
Почему важно использовать лосьон после бритья для здоровья кожи?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.