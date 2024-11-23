Глиняные цилиндры из Сирии могут быть старейшим алфавитом в мире

Исследователи обнаружили в древней гробнице в Сирии четыре глиняных цилиндра с необычными символами, которые могут оказаться старейшими образцами алфавитной письменности. Гробница расположена в Телль-Умм-эль-Марра, древнем городе в 56 километрах от Алеппо.

Фото: Wikimedia Commons by Gary Todd is licensed under Public domain глиняный цилиндр, клинопись

Эти артефакты были найдены в 2004 году археологами из университета им. Джонса Хопкинса и Амстердамского университета, однако их значение стало предметом обсуждения лишь на этой неделе.

По данным учёных, символы на цилиндрах были нанесены около 2400 года до н. э., что делает их на 500 лет старше известных алфавитов, таких как протосинайская письменность, появившаяся около 1900 года до н. э. Если эта гипотеза подтвердится, то она может переписать историю алфавитной письменности, предполагая её появление в другой области и на более раннем этапе развития человечества.

Доцент Гленн Шварц из университета им. Джонса Хопкинса, представляя результаты исследования, отметил, что алфавиты сыграли революционную роль, упростив письменность. "Алфавитные системы сделали письменность доступной для людей вне элиты, изменив образ жизни, мышление и способы общения", — сказал он.

Цилиндры, возможно, использовались в качестве бирок для указания содержимого сосудов, их происхождения или владельцев. На одном из них удалось разобрать слово "Силану", которое, как предполагает Шварц, могло быть именем отправителя или получателя. Однако точный перевод надписей пока недоступен.

Несмотря на поддержку ряда учёных, вывод о том, что эти символы являются алфавитом, остаётся спорным. Некоторые специалисты считают, что для окончательного подтверждения необходимы дополнительные находки.

"Когда перед вами лишь несколько коротких надписей, сложно определить количество знаков в системе и сделать однозначные выводы", — отмечает специалист из Кембриджского университета Филиппа Стил.

Исследователи надеются на дальнейшие открытия, которые помогут разгадать эту тайну.

Уточнения

Образцы протосинайской письменности найдены на раскопках в Сарабит аль-Хадим, Синай.

