Студенты МФТИ разработали сервис для создания нот с помощью ИИ

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали инновационный сервис Audio2MIDI, который преобразует музыкальные аудиозаписи в нотные партитуры с помощью искусственного интеллекта. Этот инструмент значительно упрощает процесс создания нот и открывает новые возможности для музыкантов, композиторов и всей музыкальной индустрии.

Фото: Wikimedia Commons by Wolfgang Amadeus Mozart is licensed under Public domain ноты, Моцарт

Традиционное создание нотных партитур требует много времени и навыков, а современные технологии часто не справляются с задачами из-за недостатка качественных данных в формате MIDI. Audio2MIDI предлагает высокую точность даже при преобразовании сложных полифонических композиций. Теперь получить нотную аранжировку, например, для фортепиано, можно всего за несколько секунд.

Сервис работает в "Телеграме". Для использования достаточно запустить бота Audio2MIDI, нажать "Старт" и выбрать одну из функций: распознавание нот из аудио, разделение песни на голос и аккомпанемент, поиск текста песни по названию или ключевым словам, а также загрузка трека по заданным параметрам.

Идея создания сервиса возникла у Дмитрия Протасова, студента МФТИ и победителя грантового конкурса российского фонда "Содействие инновациям".

"Я увлекаюсь музыкой на любительском уровне и часто подбираю мелодии на слух. Автоматизация процесса создания нот стала бы полезной для музыкантов и обучения ИИ в сфере музыки. Мы создали сервис, который делает музыку доступной каждому, независимо от уровня подготовки", — рассказал автор проекта.

Audio2MIDI также предлагает API для музыкальных платформ и магазинов, что позволяет генерировать обширные датасеты нот. Это может улучшить обучение генеративных моделей музыки. Сервис пригодится и в юриспруденции, например, для проверки оригинальности композиций и анализа треков на наличие плагиата в спорах об авторских правах.

Сейчас сервис доступен бесплатно, а в будущем разработчики планируют добавить возможности для создания партитур для различных инструментов и оркестровых аранжировок.

Уточнения

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), сокр. МФТИ, Физтех — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин.

