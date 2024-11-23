Российские биотехнологи предлагают безопасную альтернативу антибиотикам

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Российские биотехнологи из инжинирингового центра "Промбиотех" Алтайского государственного университета выделили уникальный штамм бактерий Bacillus atrophaeus RCAM06423, который способен подавлять патогенные грибки и микроорганизмы у птиц, одновременно синтезируя полезные ферменты. Об этом пишет "Наука.рф".

Фото: Wikimedia Commons by Osmoregulator / Osmoregulator at English Wikipedia is licensed under Public domain бациллы

Бактерии были обнаружены в птичьей подстилке фермерского хозяйства и обладают рядом свойств, которые делают их перспективной альтернативой антибиотикам.

Штамм активно подавляет широкий спектр патогенов, включая грибки и бактерии, что способствует защите здоровья животных и птиц. Ещё одной важной особенностью Bacillus atrophaeus является его способность производить амилолитические ферменты, которые улучшают переваривание углеводов в корме, способствуя лучшей усвояемости пищи и повышению продуктивности животных.

Уникальность штамма заключается в его универсальности и устойчивости. Бактерии выживают в широком диапазоне температур, легко адаптируются к окружающей среде и остаются чувствительными к стандартным антибиотикам. Это делает их безопасными для использования и предотвращает развитие резистентных штаммов, что является серьёзной проблемой при неконтролируемом применении антибиотиков.

Проведённые исследования подтвердили эффективность нового штамма в борьбе с возбудителями инфекций и улучшении пищеварения у животных. Учёные уже завершили лабораторные испытания и сейчас работают над масштабированием технологии для промышленного применения. Это открытие может значительно снизить зависимость сельского хозяйства от антибиотиков и повысить безопасность и эффективность животноводства.

Уточнения

Биотехноло́гия (от гр. βίος — «жизнь», τέχνη — «искусство, мастерство, способность», λόγος — «слово, смысл, мысль, понятие») — дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач, а также возможности создания живых организмов с необходимыми свойствами методом генной инженерии.

