Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Средний чек покупки по карте в России вырос
Выбираем идеального питомца для городской квартиры
Приготовьте творожный сыр без усилий: всего 4 простых шага
Россия в 2030 году представит прототип ядерного буксира Зевс
Как превратить обучение собаки в увлекательное занятие
Секреты успешного роста: универсальный грунт своими руками
Завиваем концы волос в естественные локоны во время сушки до смешного простым способом
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха
Как приготовить идеальную запеканку из капусты всего за 5 шагов

Российские биотехнологи предлагают безопасную альтернативу антибиотикам

1:51
Наука

Российские биотехнологи из инжинирингового центра "Промбиотех" Алтайского государственного университета выделили уникальный штамм бактерий Bacillus atrophaeus RCAM06423, который способен подавлять патогенные грибки и микроорганизмы у птиц, одновременно синтезируя полезные ферменты. Об этом пишет "Наука.рф".

бациллы
Фото: Wikimedia Commons by Osmoregulator / Osmoregulator at English Wikipedia is licensed under Public domain
бациллы

Бактерии были обнаружены в птичьей подстилке фермерского хозяйства и обладают рядом свойств, которые делают их перспективной альтернативой антибиотикам.

Штамм активно подавляет широкий спектр патогенов, включая грибки и бактерии, что способствует защите здоровья животных и птиц. Ещё одной важной особенностью Bacillus atrophaeus является его способность производить амилолитические ферменты, которые улучшают переваривание углеводов в корме, способствуя лучшей усвояемости пищи и повышению продуктивности животных.

Уникальность штамма заключается в его универсальности и устойчивости. Бактерии выживают в широком диапазоне температур, легко адаптируются к окружающей среде и остаются чувствительными к стандартным антибиотикам. Это делает их безопасными для использования и предотвращает развитие резистентных штаммов, что является серьёзной проблемой при неконтролируемом применении антибиотиков.

Проведённые исследования подтвердили эффективность нового штамма в борьбе с возбудителями инфекций и улучшении пищеварения у животных. Учёные уже завершили лабораторные испытания и сейчас работают над масштабированием технологии для промышленного применения. Это открытие может значительно снизить зависимость сельского хозяйства от антибиотиков и повысить безопасность и эффективность животноводства.

Уточнения

Биотехноло́гия (от гр. βίος — «жизнь», τέχνη — «искусство, мастерство, способность», λόγος — «слово, смысл, мысль, понятие») — дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач, а также возможности создания живых организмов с необходимыми свойствами методом генной инженерии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
В Нигерии нефтеперерабатывающий завод начал производить бензин и продавать его внутри страны
Экономика и бизнес
В Нигерии нефтеперерабатывающий завод начал производить бензин и продавать его внутри страны
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Еда и рецепты
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году Аудио 
Семена подсолнечника: что скрывается за привычным продуктом
Еда и рецепты
Семена подсолнечника: что скрывается за привычным продуктом Аудио 
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Ракета Storm Shadow. Франко-британское оружие, которое вынуждает Россию быть начеку Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Последние материалы
Гастроэнтеролог: острый гепатит разрушает печень без болевых симптомов
Эти растения помогут защитить грядки от кошек
Подруги обзавидуются! Вы добьётесь идеального тела, если будете делать это
Студенты МФТИ разработали сервис для создания нот с помощью ИИ
Российские биотехнологи предлагают безопасную альтернативу антибиотикам
Учёные выяснили, что фильтрованный кофе наиболее полезен для здоровья
Местные власти не дали разрешение на проведение концерта Канье Уэста в Москве
Газпромбанк под санкциями, но исключения для Европы возможны
Как окрас шерсти влияет на характер кошки
Лёгкие в уходе питомцы для ленивых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.