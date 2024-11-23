Курение ухудшает когнитивные способности в стрессовых ситуациях

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Учёные Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) совместно с Институтом высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН изучили, как люди реагируют на обман в условиях стресса и умственного напряжения. Исследование показало, что курение ухудшает способности к запоминанию, вниманию и распознаванию обмана.

Фото: Wikimedia Commons by Vanessa Pike-Russell from Cleveland, QLD, Australia is licensed under Public domain дымок от сигарет

В эксперименте приняли участие 70 человек. Участники выполняли задания, требующие запоминания цвета и расположения воздушных шариков. Задачи постепенно усложнялись, создавая стрессовую обстановку. В середине эксперимента участников специально обманывали, утверждая, что их ответы неверны. Реакции организма фиксировались через показатели сердечной активности и размеры зрачков. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Neuroscience и представлено на конференции DSC Europe 24.

Размер зрачков был ключевым параметром исследования, так как он отражает активность симпатической и парасимпатической нервной системы, а также связан с мыслительными процессами. С помощью методов машинного обучения испытуемых разделили на две группы по характеру их реакций.

Одна из групп проявляла менее выраженные стрессовые реакции. Эти участники быстрее выполняли задания, но допускали больше ошибок и имели заниженную самооценку. Среди них оказалось больше курящих и тех, кто страдал дневной сонливостью.

Учёные объяснили это воздействием никотина. Никотин влияет на ацетилхолиновые рецепторы, что с одной стороны расслабляет, а с другой — изменяет связь между мозгом и телом, усложняя адекватный ответ на стрессовые ситуации. Дневная сонливость также может быть связана с нарушениями, вызванными никотином.

Результаты исследования важны для создания методик, направленных на улучшение когнитивной устойчивости к стрессу. Они могут помочь в образовательных программах, а также способствовать разработке эффективных стратегий обучения и повышения производительности.

Уточнения

Национа́льный иссле́довательский университе́т «Вы́сшая шко́ла эконо́мики» (НИУ ВШЭ; разг. «Вы́шка») — автономное учреждение, федеральное государственное высшее учебное заведение.



Никотиновый ацетилхолиновый рецептор (никотиночувствительный холинорецептор, н-холинорецептор, (англ. nACh-receptor)) — подвид ацетилхолиновых рецепторов, который обеспечивает передачу нервного импульса через синапсы и активируется ацетилхолином, а также никотином.

