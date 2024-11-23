Арктическая экспедиция обнаружила гигантские вирусы со сложным геномом

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

В рамках экспедиции "Арктического плавучего университета" учёные исследовали острова Северного Ледовитого океана и сделали уникальное открытие. В вечной мерзлоте Якутии был обнаружен гигантский вирус размером до 1500 нанометров — это в 30 раз больше обычных вирусов. Pravda.Ru писала об этом ранее.

Фото: Wikimedia Commons by Anders Jildén andersjilden is licensed under Public domain заснеженные вершины, вода

Для сравнения: размер вириона SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию коронавируса, составляет всего 50-200 нанометров. Уникальность находки заключается в том, что гигантские вирусы можно увидеть даже под световым микроскопом.

Исследования показали, что у этих вирусов очень сложный геном, который практически не пересекается с генами других вирусных групп. Это открытие делает изучение гигантских вирусов важным направлением мировой микробиологии, поскольку они могут открыть новые горизонты в понимании вирусов и их эволюции.

По словам доктора медицинских наук Артемия Гончарова, заведующего лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины, исследования арктических экосистем показывают, что в их недрах могут скрываться уникальные представители гигантских вирусов.

"Это направление может стать прорывным в биологии", — отметил Гончаров. Учёные предполагают, что дальнейшее изучение таких вирусов может дать не только фундаментальные знания о вирусах, но и найти практическое применение в медицине и биотехнологиях.

Уточнения

Гено́м — совокупность наследственного материала, заключённого в клетке организма.



Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

