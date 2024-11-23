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OpenAI планирует выпуск браузера с ChatGPT и улучшенным поиском

1:03
Наука

Компания OpenAI, известная как создатель ChatGPT, изучает возможность разработки собственного веб-браузера с интегрированным искусственным интеллектом.

OpenAI
Фото: Openverse by Focal Foto, CC BY-SA 4.0
OpenAI

Новый продукт будет включать ChatGPT и усовершенствованные поисковые функции, предлагая пользователям альтернативу традиционным браузерам.

По данным источников The Information, компания уже провела переговоры с крупными игроками рынка, включая Conde Nast, Redfin, Eventbrite и Priceline, что свидетельствует о серьёзных намерениях.

OpenAI также ведёт переговоры о сотрудничестве с Samsung, которая является важным партнёром Google. Этот шаг может привести к расширению интеграции искусственного интеллекта в устройства Samsung. Аналогичный опыт OpenAI уже реализован в продуктах Apple через платформу Apple Intelligence.

Хотя проект находится на ранней стадии и сроки запуска пока неизвестны, такой браузер может стать серьёзным конкурентом для Google.

Уточнения

OpenAI — американская научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта.

ChatGPT (от англ. Generative Pre-trained Transformer «генеративный предварительно обученный трансформер») — чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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