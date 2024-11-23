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Загадочный сверхгорячий газ вокруг Млечного Пути раскрыл свой секрет

1:14
Наука

Астрономы раскрыли источник загадочного сверхгорячего газа, окружающего Млечный Путь.

Космос
Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), CC BY-SA 3.0
Космос

Исследования последних десятилетий показали, что наша галактика окружена огромной сферой газа с температурой в миллионы градусов Кельвина, которая простирается на 700 000 световых лет.

Недавние наблюдения выявили еще более горячий газ — до 10 миллионов градусов, рентгеновское излучение которого было замечено во всех направлениях галактики и в спектрах квазаров.

Ученые из Института исследований Рамана в сотрудничестве с другими организациями обнаружили, что газ нагревается взрывами массивных звезд в звездном диске. Эти сверхновые выбрасывают элементы, такие как магний и сера, формируя турбулентные облака раскаленного газа. Эти облака, охлаждаясь, возвращаются на диск или продолжают распространяться в окружающую среду. Такое взаимодействие объясняет как поглощение света далеких квазаров, так и рентгеновское излучение.

Исследователи планируют продолжить изучение феномена на других частотах, чтобы раскрыть дополнительные тайны нашей галактики.

Уточнения

Газ или газообра́зное состоя́ние (от нидерл. gas, восходит к др.-греч. χάος (háos) — букв. хаос) — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами (молекулами, атомами или ионами), а также их большой подвижностью.

Млечный Путь (Галактика) — галактика, в которой находится Земля и Солнечная система.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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