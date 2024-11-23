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В Италии обнаружили древние петроглифы на высоте более 3000 метров

1:37
Наука

В регионе Альпийская Ломбардия на высоте более 3000 метров обнаружена уникальная серия петроглифов, датируемая средним бронзовым веком (3600-3200 лет назад).

Петроглиф
Фото: РГО by Александр Заика, CC0
Петроглиф

Эти рисунки, найденные на Пиццо Трезеро в Национальном парке Стельвио, представляют собой граффити, выполненные различными техниками и сохранившиеся, несмотря на значительную ледниковую эрозию. Находка подтверждает постоянное присутствие человека в древних общинах региона и предполагает существование святилища, схожего с Монте-Бего, но на более высокой точке.

Петроглифы содержат изображения людей, напоминающих молящихся, животных и геометрические фигуры, возможно, использовавшиеся для топографической разметки. Президент Ломбардии Аттилио Фонтана назвал открытие важным для науки и туризма, подчеркивая уникальность этой находки. В том же регионе ранее была обнаружена палеонтологическая экосистема палеозойской эры возрастом 280 миллионов лет, что укрепляет значение Альпийской Ломбардии как центра изучения древней истории.

На презентации находок, прошедшей в Ломбардском дворце, археологи и эксперты Университета Бергамо отметили важность региона Альта Валь де Гавия для понимания раннего взаимодействия человека с природной средой.

В ближайшее время начнется новый исследовательский проект, который сосредоточится на изучении древних общин и их связи с ресурсами региона.

Уточнения

Петро́гли́фы (пи́саницы или наска́льные изображе́ния) — выбитые или нанесённые краской изображения на каменной основе (от др.-греч. πέτρος — камень и γλυφή — резьба).

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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