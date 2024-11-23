Опыт на грызунах приблизил нас к технологии восстановления памяти

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые сделали важный шаг к пониманию механизмов восстановления забытых воспоминаний благодаря исследованиям на грызунах.

Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa, CC BY-SA 4.0 Мысли человека

Эксперименты показали, что стимуляция нейронных цепей, связанных с определенными воспоминаниями, может "пробудить" их, даже если они кажутся утраченными. В ходе опыта грызунам привили ассоциацию между звуком колокольчика и неприятным стимулом, формируя условную реакцию. Затем, применяя оптогенетику — методику активации клеток мозга с помощью света, — ученые искусственно активировали нейронные цепи, что вызвало реакцию животных даже без реального раздражителя.

Исследование подчеркивает, что аналогичные механизмы могут существовать у человека. Феномен, когда информация "вертится на языке", свидетельствует о временной недоступности воспоминаний, а настойчивые попытки вспомнить активируют нейронные цепи, восстанавливая данные.

Эти результаты открывают перспективы создания технологий для искусственного восстановления памяти, что может изменить подходы к лечению амнезии и улучшению когнитивных способностей.

Уточнения

Па́мять — обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.



Грызуны́ (лат. Rodentia) — самый многочисленный отряд млекопитающих.

