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Ударная волна от столкновения галактик достигла Земли

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Наука

Земля подверглась мощному воздействию из космоса: ударная звуковая волна от столкновения галактик, входящих в группу Квинтет Стефана, достигла нашей планеты.

Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT
Фото: Flickr by European Southern Observatory, CC BY 2.0
Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT

Это стало возможным благодаря столкновению галактики NGC 7318b с другими участниками группы на скорости 3,2 млн км/ч. Удар сжал плазму и газ, заставив их ярко светиться на радиочастотах и, вероятно, запустив процесс звездообразования, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Астрофизик Марина Арнаудова из Университета Хартфордшира сравнила это событие с реактивным хлопком истребителя, превышающего скорость звука.

Это уникальное явление помогает учёным глубже понять механизмы формирования звёзд и галактик, а также эволюцию космических объектов.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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