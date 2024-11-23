Ударная волна от столкновения галактик достигла Земли

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Земля подверглась мощному воздействию из космоса: ударная звуковая волна от столкновения галактик, входящих в группу Квинтет Стефана, достигла нашей планеты.

Фото: Flickr by European Southern Observatory, CC BY 2.0 Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT

Это стало возможным благодаря столкновению галактики NGC 7318b с другими участниками группы на скорости 3,2 млн км/ч. Удар сжал плазму и газ, заставив их ярко светиться на радиочастотах и, вероятно, запустив процесс звездообразования, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Астрофизик Марина Арнаудова из Университета Хартфордшира сравнила это событие с реактивным хлопком истребителя, превышающего скорость звука.

Это уникальное явление помогает учёным глубже понять механизмы формирования звёзд и галактик, а также эволюцию космических объектов.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.



Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

