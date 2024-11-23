Ударная волна от столкновения галактик достигла Земли

Земля подверглась мощному воздействию из космоса: ударная звуковая волна от столкновения галактик, входящих в группу Квинтет Стефана, достигла нашей планеты.
Это стало возможным благодаря столкновению галактики NGC 7318b с другими участниками группы на скорости 3,2 млн км/ч. Удар сжал плазму и газ, заставив их ярко светиться на радиочастотах и, вероятно, запустив процесс звездообразования, сообщает Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Астрофизик Марина Арнаудова из Университета Хартфордшира сравнила это событие с реактивным хлопком истребителя, превышающего скорость звука.
Это уникальное явление помогает учёным глубже понять механизмы формирования звёзд и галактик, а также эволюцию космических объектов.
Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας «Млечный Путь» от др.-греч. γάλα, γάλακτος «молоко») — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.
Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.
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