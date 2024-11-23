В России нашли способ повысить точность операций на глазах на 30%

Волгоградские исследователи создали цифровой двойник роговицы глаза, который на 30% увеличивает эффективность операций при лечении кератоконуса благодаря повышению точности воздействия.

Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0 Глаз

Разработка представляет собой трёхмерную компьютерную модель роговицы, позволяющую персонализировать подход к лечению и прогнозировать результаты операций.

Новый метод отличается тем, что воздействие осуществляется только на поражённые участки роговицы, избегая повреждения здоровых тканей. Это способствует улучшению остроты зрения, повышению прочности роговицы и коррекции её формы.

Разработка, запатентованная и клинически подтверждённая, уже применяется в Волгограде. Она стала результатом сотрудничества филиала МНТК "Микрохирургия глаза" и ВолгГТУ, поддержанного федеральным и региональным грантами.

До появления данной технологии операции проводились на основе стандартных протоколов и опыта врачей, что затрудняло диагностику ранних признаков заболевания.

Уточнения

Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий функцию зрения.



Хирурги́ческая опера́ция хирурги́ческое вмеша́тельство или операти́вное вмеша́тельство (от др.-греч. χειρουργική, от др.-греч. χείρ — рука и ἔργον — действие, работа и лат. operatio — работа, действие) — комплекс воздействий на ткани или органы человека (или животного), проводимых врачом с целью лечения, диагностики, коррекции функций организма, выполняемый для спасения жизни человека с помощью различных способов разъединения, перемещения и соединения тканей.

