На Марсе 4,45 млрд лет назад существовали гидротермальные источники

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Группа австралийских и европейских ученых обнаружила в метеорите "Черная красавица", найденном в Марокко в 2011 году, доказательства существования гидротермальных источников на древнем Марсе.

Фото: commons.wikimedia.org by Kevin Gill, CC BY-SA 2.0 Марс

Исследуя зерна цирконов, ученые выявили следы взаимодействия минералов с горячей жидкой водой, температура которой могла достигать 500-800 градусов Цельсия. Эти условия, по мнению специалистов, схожи с теми, которые на Земле способствовали возникновению жизни.

Ученые полагают, что присутствие гидротермальных систем на Марсе около 4,45 миллиарда лет назад могло создать условия, благоприятные для появления органических молекул и, возможно, жизни. Открытие подтверждает, что на ранних этапах формирования планеты вода играла ключевую роль в её эволюции.

Метеорит, представляющий собой фрагмент первичной марсианской коры, был выброшен с поверхности Марса 5-10 миллионов лет назад.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.



Гидротерма́льные исто́чники среди́нно-океани́ческих хребто́в (также известные как «чёрные курильщики») — действующие на дне океанов многочисленные источники, локализованные в осевых частях срединно-океанических хребтов.

