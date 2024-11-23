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Ядерный буксир станет ключом к покорению глубокого космоса

1:08
Наука

Европейское космическое агентство (ESA) завершило ключевой этап по разработке ядерных двигательных установок для исследования космоса.

Планета Земля
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration
Планета Земля

Брюссельская компания Tractebel в рамках инициативы RocketRoll представила дорожную карту, которая определяет этапы разработки и реализации ядерных двигателей.

Проект начался в 2022 году и был завершен в октябре 2024 года. Основное внимание уделено анализу технологической осуществимости, выявлению экономических и промышленных барьеров, а также разработке ключевых технологий для создания ядерных двигателей. Итоговый доклад компании включает план ESA по запуску демонстратора ядерной энергетической установки в космос к 2035 году.

Разработка ядерного буксира нацелена на исследования за пределами Марса, где солнечная энергия становится неэффективной. ESA видит в этом проекте стратегически важный шаг к расширению границ космических исследований и созданию технологий будущего.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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