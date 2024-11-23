Уникальный прибор из России помогает БПЛА искать утечки метана

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские ученые разработали уникальный газоанализатор для беспилотных летательных аппаратов, способный с высокой точностью измерять концентрацию метана в атмосфере.

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE, CC BY-SA 4.0 Беспилотник

Разработка, представленная Центром научной коммуникации МФТИ, превосходит зарубежные аналоги при работе на высоте более 50 метров, что делает её особо привлекательной для практического применения. Прибор использует метод модуляционной лазерной спектроскопии, который позволяет фиксировать даже минимальные концентрации метана, анализируя поглощение лазерного излучения молекулами вещества.

Ключевым техническим достижением стало разделение излучения лазера на два канала, что позволило динамически стабилизировать длину волны и повысить точность измерений. Компактный корпус прибора, вес которого не превышает 5 кг, делает его совместимым с малыми БПЛА. Прототип успешно прошел испытания в климатических условиях средних широт, демонстрируя стабильную работу при температуре от -20 до +30 градусов Цельсия и в условиях осадков, сообщает ТАСС.

Прибор позволяет измерять интегральную концентрацию метана с разрешением 15 частей на миллион на метр, что составляет около 7% от содержания метана в атмосферном воздухе. Эта технология облегчает мониторинг утечек газа на трубопроводах, контроль воздуха вблизи промышленных зон и экологический мониторинг в Арктике и заболоченных территориях. Благодаря высокой точности и экономической эффективности, новый газоанализатор открывает перспективы для широкого использования в экологическом мониторинге и промышленной безопасности.

Уточнения

Мета́н (лат. methanum; болотный газ, CH 4 ) — простейший по составу предельный углеводород, при нормальных условиях бесцветный газ без вкуса и запаха.



Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

