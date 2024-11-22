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Учёные открыли новый взгляд на течение времени

1:17
Наука

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) в сотрудничестве с международной группой исследователей разработали концепцию "локального времени", которая позволяет описывать его течение в различных физических системах.

Время
Фото: flickr.com by fdecomite, CC BY 2.0
Время

По их теории, время представляет собой независимый поток, меняющийся по собственным законам и влияющий на процессы, которые можно исследовать. Эта концепция основывается на математическом аппарате, включая геометрию кривых, риманову геометрию и теорию вероятностей. Ученые использовали методы измерения, основанные на геометрических моделях, чтобы связать абстрактное понятие времени с конкретными процессами. Эксперименты доказали, что "локальное время" может быть строго определено как последовательность событий, отражающая порядок их протекания, сообщает РИА Новости.

Исследование выявило, что временной поток может ускоряться, замедляться или изменяться в зависимости от физических условий, а математическое описание времени способно предсказывать развитие явлений. Работа также подчеркивает эволюционное значение времени, начиная с его осознания предками человека при наблюдении за сменой дня и ночи.

Уточнения

Вре́мя — форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изменения.

Фи́зика (от др.-греч. φυσική — «природный» от φύσις — «природа») — область естествознания: фундаментальная наука о наиболее общих законах природы, о материи, её структуре, движении и правилах трансформации.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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