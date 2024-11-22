В России нашли способ ускорить работу газотурбинных установок в 10 раз

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали инновационное устройство для подготовки жидкого топлива к сжиганию в газотурбинных установках, предназначенных для нефтяных месторождений.

Фото: commons.wikimedia.org by geni, CC BY-SA 4.0 Газотурбинная установка

Новый способ, основанный на эффекте взрывного парообразования, ускоряет формирование топливовоздушной смеси в 4-10 раз по сравнению с традиционными методами. Это позволит значительно уменьшить габариты установок, упрощая их транспортировку.

В разработке участвовали сотрудники лаборатории тепломассопереноса и центра "Опытное производство" ТПУ под руководством доцента Дмитрия Антонова. Основное преимущество метода заключается в мелкодисперсном распылении топлива внутри нагревательной камеры, что повышает энергоэффективность, полноту сгорания и теплообмен.

Устройство также решает экологические задачи: выбросы вредных оксидов серы и азота снижаются до 20%. Технология имеет потенциал для широкого применения в гражданских наземных газотурбинных установках, особенно с учетом стремления к использованию новых видов топлива.

Уточнения

Газотурби́нный дви́гатель (ГТД) — это воздушный двигатель, в котором воздух сжимается нагнетателем перед сжиганием в нём топлива, а нагнетатель приводится в движение газовой турбиной, использующей энергию нагретых таким образом газов.



То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

