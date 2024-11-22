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Китай готовит самый мощный инструмент для изучения гравитации

1:23
Наука

Учёные из Чжэцзянского университета завершили первый этап создания самой мощной центрифуги в мире, названной CHIEF (Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility).

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, PDM
Флаг Китая

Установка, запущенная в разработку в 2020 году, сможет создавать ускорение до 500 g, что на 50 % превышает показатели текущего мирового лидера, разработанного Инженерным корпусом Армии США. Экстремальная перегрузка в 500 g позволит учёным проводить уникальные эксперименты, недоступные в обычных условиях.

Проект включает строительство трёх центрифуг с 18 исследовательскими блоками, что обеспечит исследования в таких областях, как геология, материаловедение, строительство и фундаментальная наука. Испытания инженерных моделей, таких как мосты и дамбы, помогут избежать ошибок проектирования и предотвратить катастрофы. Кроме того, установка CHIEF предоставит уникальные возможности для изучения явлений, недоступных при стандартной гравитации, включая замедление времени и сжатие пространства.

Этот проект имеет глобальное значение, объединяя прикладные и фундаментальные исследования, и может стать революцией в науке, открывая новые горизонты для понимания законов природы.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Центрифу́га — устройство, предназначенное для того, чтобы подвергать какие-либо объекты действию центробежных сил.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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