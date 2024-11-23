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Стоунхендж был не единственным: открытие новых каменных кругов на Дартмуре

2:17
Наука

Два недавно обнаруженных каменных круга, возраст которых составляет около 5000 лет, были найдены в юго-западной Англии, подтверждая, что Стоунхендж не был единственным каменным кругом в этом регионе в эпоху неолита.

стоунхендж
Фото: Wikipedia by simonwakefield, CC BY 2.0
стоунхендж

Алан Эндакотт археолог, который занимается исследованием возвышенности Дартмура в Девоне, заявил, что новые находки подтверждают теорию о существовании "священной дуги" из каменных кругов, окружающих этот регион.

Эндакотт, который работает над диссертацией по археологии в Эксетерском университете, применил современные методы исследования, чтобы подтвердить эти открытия. В сентябре и октябре этого года на раскопках работала группа волонтёров.

Один из новых кругов по своим размерам и конструкции напоминает центральную часть Стоунхенджа, который был построен в то же время, но на 160 километров восточнее.

Эндакотт полагает, что люди, строившие Стоунхендж, могли быть знакомы с жителями Дартмура, а возможно, даже строили один из найденных кругов.

Названный в честь местной возвышенности, круг Метерал состоит примерно из 20 камней, высотой до одного метра. Он расположен в овальной форме и имеет размеры около 40 на 33 метра.

При этом, по словам Эндакотта, в прошлом здесь могло быть гораздо больше камней, и многие из них скрыты или упали.

Второй круг, обнаруженный неподалеку, называется "Стеной ирландца" и имеет лишь несколько сохранившихся камней. Эндакотт использовал специальные приборы, чтобы составить карту и определить, где раньше располагались камни.

Круг Метерал является частью так называемой "дуги", состоящей из восьми каменных кругов, которая, по мнению археолога, когда-то окружала одну из самых высоких точек Дартмура.

Эндакотт утверждает, что дуга этих кругов длиной 8 километров представляет собой важный археологический памятник, который долго оставался недооцененным.

Раскопки продолжаются, и археологи уверены, что найдут еще много важных открытий, которые могут дать новое представление о жизни людей в неолитическую эпоху.

Уточнения

Каменные круги или кольца камней (англ. Stone circles) — тип археологического памятника, представляющий собой валуны или каменные глыбы, расположенные в виде круга или эллипса.  Такие сооружения датируются поздним неолитом и ранним бронзовым веком, причём большинство из них возведено около 3 тыс. лет до нашей эры. Наиболее известные сооружения, элементы комплекса Стоунхендж и др.  

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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