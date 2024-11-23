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Ученые зафиксировали невероятное столкновение галактик с гиперзвуковой скоростью

1:56
Наука

Один из самых мощных телескопов Земли зафиксировал драматическое столкновение двух галактик, которое произошло в группе "Квинтет Стефана".

Космос
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, CC BY-SA 4.0
Космос

Одной из галактик удалось прорваться через эту группу, двигаясь со скоростью более 3,2 миллиона км/ч, что стало причиной мощного удара, похожего на звуковой удар реактивного истребителя.

Это событие привлекло внимание ученых, так как оно происходит в так называемом "галактическом перекрёстке", где столкновения между галактиками создают сложное поле обломков.

Обнаружение столкновения было возможным благодаря первичным данным с нового широкоугольного спектрографа WEAVE (Телескоп Уильяма Гершеля "Исследователь увеличенной скорости по площади"), который находится на острове Пальма в Испании.

Это передовое оборудование стоимостью 20 миллионов евро открыло новые возможности для наблюдения и изучения как нашей галактики, так и множества других.

Квинтет Стефана был открыт почти 150 лет назад и с тех пор продолжает оставаться объектом интереса астрономов. Он служит идеальной лабораторией для изучения сложных взаимодействий между галактиками.

Одним из ключевых моментов обнаружения стала двусторонняя природа ударной волны, созданной столкновением, которая ведет себя по-разному в зависимости от того, через какой газ она проходит.

Через холодный газ она движется с гиперзвуковой скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука, а через горячий газ она теряет силу и вызывает радиоволны, которые могут быть зафиксированы с помощью радиотелескопов.

Основной вклад в это открытие внесла международная команда астрономов, использовавших также другие передовые инструменты, такие как радиотелескоп LOFAR и космический телескоп Джеймса Уэбба.

Уточнения

Квинтет Стефана — группа из пяти галактик в созвездии Пегаса, четыре из которых формируют компактную группу галактик, пятая галактика лишь проецируется на группу. Группа была обнаружена французским астрономом Эдуардом Жан-Мари Стефаном в 1877 году в Марсельской Обсерватории. Группа входит в каталог HCG под номером 92.

Фри́дрих Вильге́льм Ге́ршель (нем. Friedrich Wilhelm Herschel; 15 ноября 1738, Ганновер — 25 августа 1822, Слау близ Лондона) — английский астроном, оптик и композитор немецкого происхождения.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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